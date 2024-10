Giám đốc Công an TP.HCM gửi thư ngỏ đến người dân về phòng cháy chữa cháy 04/10/2024 09:43

(PLO)- Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, đã gửi thư ngỏ đến người dân nhân kỷ niệm 23 năm Ngày Toàn dân phòng cháy và chữa cháy.

Hôm nay, 4-10, kỷ niệm 23 năm Ngày Toàn dân phòng cháy và chữa cháy (4-10-2001 - 4-10-2024). Nhân dịp này, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, đã có thư ngỏ gửi các cấp chính quyền, tổ chức và người dân về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Thư ngỏ của Giám đốc Công an TP.HCM, Trung tướng Lê Hồng Nam gửi người dân. Ảnh: CA

Theo Trung tướng Lê Hồng Nam, trong thời gian qua, tình hình cháy nổ trên địa bàn TP.HCM và cả nước vẫn diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Nguyên nhân chủ yếu được xác định do nhiều đơn vị, tổ chức và người dân còn chủ quan, chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác PCCC. Bên cạnh đó, việc đầu tư cơ sở vật chất cho công tác này chưa tương xứng với yêu cầu thực tế.

Trước tình hình đó, TP.HCM đã xác định phòng cháy chữa cháy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, công tác phòng cháy chữa cháy đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đáng chú ý, phong trào Toàn dân phòng cháy chữa cháy đã lan tỏa sâu rộng với nhiều mô hình sáng tạo, thiết thực.

Giám đốc Công an TP nhấn mạnh trong thư ngỏ, đảm bảo an toàn cháy, nổ cũng là để đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội.

Do đó, để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy, Công an TP.HCM đề nghị các cấp ủy, chính quyền, người dân và doanh nghiệp tích cực tham gia các phong trào như "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy", mỗi hộ gia đình có ít nhất một dụng cụ chữa cháy và "Nhà tôi có 3" (gồm thiết cảnh báo cháy, mặt nạ phòng độc và có lối thoát nạn thứ 2).