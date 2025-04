Trà Vinh: Dự kiến giảm hơn 60% đơn vị hành chính cấp xã 08/04/2025 15:52

Ngày 8-4, Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cho ý kiến về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Hội nghị do Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường chủ trì.

Theo đề án, tỉnh Trà Vinh hiện có 104 đơn vị hành chính cấp xã. Sau khi sắp xếp, dự kiến còn 41 đơn vị, giảm 63 đơn vị, tương ứng 60,58%.

Việc sáp nhập được triển khai theo Kết luận 127 và 137 của Bộ Chính trị, đảm bảo phù hợp với đặc điểm lịch sử, văn hóa, dân cư và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Một số phương án sáp nhập đáng chú ý gồm: Thành lập phường Long Đức (từ xã Long Đức và phường 4 TP Trà Vinh), phường Trà Vinh (từ phường 1, 3, 9), xã An Trường (từ An Trường, An Trường A, Tân Bình huyện Càng Long), xã Cầu Kè (từ thị trấn Cầu Kè, xã Hòa Ân, Châu Điền) và nhiều xã mới tại các huyện Cầu Ngang, Tiểu Cần, Trà Cú, Duyên Hải...

Trà Vinh dự kiến giảm hơn 60% số đơn vị hành chính cấp xã từ 104 xuống còn 41 đơn vị hành chính cấp xã. Riêng các xã như Hòa Minh, Long Hòa (huyện Châu Thành), Đông Hải, Long Vĩnh (huyện Duyên Hải) sẽ không thực hiện sắp xếp.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường đề nghị Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn thiện đề án để trình Trung ương.

Việc sắp xếp nhằm tinh gọn bộ máy chính quyền, nâng cao hiệu lực hoạt động, mở rộng không gian phát triển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững.