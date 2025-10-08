Có cần xây dựng khung pháp lý cho AI? 08/10/2025 06:00

(PLO)- Theo chuyên gia, việc xây dựng khung pháp lý liên quan tới phòng ngừa rủi ro, xác định đạo đức của trí tuệ nhân tạo (AI) và trách nhiệm của người sử dụng là rất quan trọng.

Có cần xây dựng khung pháp lý cho AI?

Ngày 7-10, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM phối hợp cùng báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học “AI và Pháp luật: Kinh nghiệm quốc tế và một số gợi mở cho Việt Nam”.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã có những tham luận, phân tích về tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đến hệ thống pháp luật, kinh nghiệm lập pháp của các quốc gia trên thế giới và gợi mở cho Việt Nam; các ứng dụng mới về công nghệ và AI cho việc thực hành pháp luật; thực tiễn ứng dụng AI vào một hoạt động hành nghề điển hình tại Việt Nam…

Liên quan đến vấn đề này, TS Cao Vũ Minh- Trường ĐH Kinh tế- Luật, ĐHQG TP.HCM đã có những chia sẻ với báo Pháp Luật TP.HCM về việc xây dựng khung pháp lý cho AI tại Việt Nam.