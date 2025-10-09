Tránh bẫy ‘việc nhẹ lương cao’: Nhận thức cá nhân là ‘hàng rào bảo vệ’ then chốt 09/10/2025 07:20

(PLO)- Theo Tiến sĩ Trương Văn Vỹ, chuyên gia tâm lý học tội phạm, các đường dây lừa đảo “việc nhẹ lương cao” có thủ đoạn ngày càng tinh vi, do đó để tránh sa bẫy, người dân, đặc biệt là các bạn trẻ cần tìm hiểu, nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn này.

Tránh bẫy ‘việc nhẹ lương cao’: Nhận thức cá nhân là ‘hàng rào bảo vệ’ then chốt

Báo Pháp Luật TP.HCM vừa đăng tải loạt bài “Cảnh giác ‘thiên đường việc nhẹ'" phản ánh tình trạng người Việt bị lừa sang Campuchia làm việc dưới chiêu trò “việc nhẹ lương cao” đang gây nhức nhối xã hội. Dù các cơ quan chức năng Việt Nam – Campuchia đã phối hợp chặt chẽ, triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, ngăn chặn và giải cứu, đưa hàng trăm công dân trở về an toàn. Tuy nhiên, các đường dây tội phạm xuyên biên giới vẫn không ngừng biến tướng, ngày càng tinh vi, khiến nhiều người nhẹ dạ cả tin rơi vào cảnh bị giam giữ, bóc lột, thậm chí bị nhiều dư chấn sức khỏe, tâm lý khi trở về. Làm sao để các cá nhân, đặc biệt là những người trẻ có thể tự bảo vệ mình trước ‘cạm bẫy chết người’ này? TS Trương Văn Vỹ, Giảng viên Xã hội học tội phạm, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM trao đổi với PLO về vấn đề này.