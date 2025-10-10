Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống luật sư Việt Nam (10-10-1945 – 10-10-2025) Vị thế luật sư trong kỷ nguyên mới của đất nước 10/10/2025 06:00

(PLO)- Luật sư không chỉ là những người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức mà còn là lực lượng tiên phong tham gia vào quá trình cải cách tư pháp của đất nước.

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống luật sư (LS) Việt Nam (10-10-1945 – 10-10-2025), báo Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với TS-LS Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn LS Việt Nam, để lắng nghe những chia sẻ của ông về vị trí, vai trò của LS trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Tối 9-10, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Luật sư (10-10-1945-10-10-2025), Chủ tịch nước Lương Cường dự và phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN



Góp phần xây dựng hệ thống tư pháp minh bạch, công bằng và hiệu quả

. Phóng viên: Ông đánh giá như thế nào về vị thế, vai trò của LS Việt Nam trong bối cảnh đổi mới hệ thống tư pháp gắn với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc?

+ TS-LS Đỗ Ngọc Thịnh (ảnh): Trong suốt 80 năm hình thành và phát triển, LS Việt Nam đã khẳng định được vai trò trong việc đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên mặt trận pháp lý của đất nước.

Trong bối cảnh đất nước đang đổi mới hệ thống tư pháp, gắn với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, LS không chỉ là những người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong từng vụ việc cụ thể, mà còn là lực lượng tiên phong tham gia vào quá trình cải cách tư pháp, góp phần xây dựng một hệ thống tư pháp và pháp luật dân chủ, minh bạch, công bằng và hiệu quả.

Những đóng góp của đội ngũ LS không chỉ dừng lại ở các vụ việc tranh tụng trong phòng xử án. Họ còn là những người góp phần phản biện chính sách, tư vấn pháp luật, phổ biến pháp luật đến cộng đồng, giúp nâng cao nhận thức pháp luật của người dân, từ đó thúc đẩy việc thực thi pháp luật trên thực tế.

Vai trò này là không thể thiếu được trong công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, nơi quyền con người luôn được tôn trọng, được bảo đảm thực hiện và vận hành một cách công bằng.

Có thể nói LS vừa là người thực thi pháp luật vừa là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước, pháp luật với nhân dân, là cầu nối giữa pháp luật, doanh nghiệp và người dân.

Theo đó, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, Nhà nước sẽ được bảo vệ một cách tốt nhất. Chính nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ này, đội ngũ LS đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận và tin cậy.

. Theo ông, đâu là khó khăn, thách thức của đội ngũ LS khi thực hiện vai trò, sứ mệnh của mình?

+ Tôi cho rằng LS và nghề LS ở Việt Nam đã đạt được một số thành tích nhất định. Dù vậy, trong quá trình thực hiện vai trò và sứ mệnh của mình, đội ngũ LS vẫn đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức.

Trước hết, cơ chế hành nghề và môi trường pháp lý trong một số lĩnh vực vẫn cần phải tiếp tục được tháo gỡ và hoàn thiện để từ đó có thể phát huy nguồn lực và khả năng của đội ngũ LS trong tư vấn, tham gia phản biện, giám sát và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức.

Sự không đồng đều về chất lượng đội ngũ LS cũng sẽ ảnh hưởng tới khả năng cung cấp dịch vụ pháp lý của LS ở một số lĩnh vực. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đòi hỏi các LS không chỉ am hiểu pháp luật Việt Nam mà còn phải nắm vững các chuẩn mực, thông lệ quốc tế.

Điều này đặt ra yêu cầu rất cao về trình độ, kỹ năng hành nghề, khả năng ngoại ngữ, kinh nghiệm thực tiễn, năng lực tư duy pháp lý toàn diện và khả năng thích ứng với sự phát triển của khoa học công nghệ là những yêu cầu với quá trình hành nghề của LS hiện nay. LS đòi hỏi và phải luôn có khả năng đối mặt với áp lực cạnh tranh trong môi trường pháp lý hiện đại, khi nhu cầu của doanh nghiệp và công dân ngày càng đa dạng, phức tạp hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trong một buổi làm việc với Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam vào năm 2023. Ảnh: LĐLSVN

. Giải pháp là gì thưa ông, để từ đó chúng ta có những LS xuất sắc, vươn tầm khu vực và thế giới trong tương lai gần?

+ Để vượt qua những thách thức này, cần xây dựng và hình thành được một đội ngũ LS giỏi, xuất sắc, ngang tầm khu vực và thế giới trong tương lai gần. Muốn làm được việc này, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Trước hết, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế hành nghề, xây dựng các chế định minh bạch, chuyên nghiệp, tạo điều kiện để LS phát huy tối đa năng lực. Nhà nước cần có cơ chế khuyến khích phù hợp để tạo cơ hội cho đội ngũ LS đóng góp vào những đề án, dự án lớn của quốc gia về mặt pháp lý.

Đặc biệt, chính đội ngũ LS cũng cần nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và đạo đức nghề nghiệp của LS. Việc đào tạo nên gắn liền với thực tiễn, kết hợp kiến thức pháp luật trong nước và quốc tế, rèn luyện khả năng tư duy chiến lược, giải quyết vấn đề về giao tiếp, đặc biệt là ngoại ngữ và kiến thức liên ngành. Đồng thời, cần tạo môi trường nghề nghiệp năng động, minh bạch và khuyến khích sự đổi mới, sáng tạo, giúp LS tích lũy kinh nghiệm thực tiễn và nâng cao uy tín nghề nghiệp.

Việc phát triển LS giỏi, xuất sắc còn gắn liền với vai trò đồng hành cùng doanh nghiệp, tham gia các dự án quốc tế, tư vấn chính sách, phản biện xã hội và thúc đẩy văn hóa pháp lý trong cộng đồng.

Khi luật sư vừa giỏi chuyên môn, vừa am hiểu thực tiễn, vừa có uy tín và tầm nhìn quốc tế, chúng ta sẽ hình thành được lực lượng luật sư tiên phong, góp phần xây dựng một nền pháp quyền hiện đại, công bằng, minh bạch và hội nhập, đồng thời khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường khu vực và quốc tế.

Ý nghĩa chiến lược của chế định luật sư công Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị đã mở ra một hướng đi mới rất quan trọng đối với nghề LS Việt Nam, trong đó có việc nghiên cứu hình thành chế định LS công. Hiện nay, việc triển khai nghiên cứu chế định LS công đang được thực hiện một cách khoa học và thận trọng. Các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các chuyên gia pháp lý, học giả và chính các luật sư hành nghề để khảo sát thực tiễn, đánh giá nhu cầu, lắng nghe ý kiến và đề xuất các phương án khả thi. Quá trình này nhằm đảm bảo rằng khi chế định được hình thành, nó vừa bảo vệ được quyền lợi hợp pháp của người dân, vừa đảm bảo tính độc lập, chuyên nghiệp và minh bạch của nghề luật sư. Việc hình thành chế định LS công sẽ tạo ra nhiều cơ hội mới cho LS trong quá trình hành nghề, đồng thời củng cố vị thế của nghề nghiệp này trong hệ thống pháp luật. Đặc biệt, chế định này còn mang ý nghĩa chiến lược trong việc xây dựng đội ngũ LS vững mạnh, chuyên nghiệp và trách nhiệm. Khi cơ chế hành nghề được hoàn thiện, LS sẽ có điều kiện tốt hơn để phát triển năng lực, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, gắn kết lợi ích cá nhân với lợi ích chung của xã hội và khẳng định vai trò là cầu nối giữa pháp luật và nhân dân. TS-LS ĐỖ NGỌC THỊNH, Chủ tịch Liên đoàn LS Việt Nam

Cầu nối giữa pháp luật với người dân và doanh nghiệp

. Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Nghị quyết này đã tạo điều kiện gì cho hoạt động nghề nghiệp của các LS, thưa ông?

+ Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, đã mở ra nhiều cơ hội để đội ngũ LS tham gia sâu hơn vào các hoạt động xây dựng, hoàn thiện pháp luật, tư vấn chính sách, phản biện xã hội và giám sát việc thực thi pháp luật.

Nghị quyết 66 giúp cho hoạt động nghề nghiệp của luật sư được thuận lợi và chuyên nghiệp hơn, có điều kiện tốt hơn để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, đồng thời tham gia vào quá trình cải cách tư pháp một cách hiệu quả.

Những định hướng của nghị quyết sẽ thúc đẩy việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, giúp đội ngũ LS không ngừng phát triển về năng lực chuyên môn, củng cố uy tín nghề nghiệp, đồng thời gắn kết lợi ích cá nhân với lợi ích chung của xã hội.

Quan trọng hơn, Nghị quyết 66 còn tạo điều kiện để đội ngũ LS trở thành cầu nối giữa pháp luật, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân trong việc hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của họ; giữa quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể với lợi ích cộng đồng.

Luật sư không chỉ thực thi pháp luật trong từng vụ việc, mà còn góp phần thúc đẩy minh bạch, công bằng và hiện đại hóa hệ thống pháp luật, đồng thời khẳng định vai trò tích cực của luật sư trong xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, hội nhập quốc tế.

Nghị quyết 66 không chỉ là nền tảng pháp lý quan trọng, mà còn là nguồn động lực để đội ngũ luật sư tiếp tục phát huy sứ mệnh nghề nghiệp, bảo vệ công lý, quyền con người và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của đất nước trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

. Với Nghị quyết 68 thì sao thưa ông, luật sư đóng vai trò ra sao đối với sự phát triển kinh tế tư nhân?

+ Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân là một định hướng chiến lược hết sức quan trọng. Đây là cơ hội để các luật sư khẳng định vai trò là đối tác đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần xây dựng nền kinh tế minh bạch, bền vững và hội nhập quốc tế.

Theo đó, luật sư có thể trở thành người tư vấn chiến lược, hỗ trợ doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro pháp lý, tuân thủ pháp luật, đồng thời thúc đẩy “văn hóa pháp lý doanh nghiệp”.

Đây là bước tiến lớn, giúp đội ngũ luật sư phát huy vai trò tích cực của nghề nghiệp trong phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Trên thực tiễn, vai trò này đã được thể hiện tương đối rõ nét. Luật sư Việt Nam ngày càng tham gia sâu vào các hoạt động tư vấn pháp luật doanh nghiệp, từ việc soạn thảo hợp đồng, giải quyết tranh chấp, giám sát các giao dịch pháp lý, đến tư vấn chiến lược kinh doanh và hoạch định cơ chế tuân thủ nội bộ.

Đội ngũ luật sư hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá, dự báo các rủi ro pháp lý, giúp họ đưa ra những quyết định kinh doanh phù hợp với luật pháp và tiêu chuẩn quốc tế. Qua những hoạt động đó, luật sư không chỉ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, mà còn giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín, hiệu quả và năng lực cạnh tranh trên thị trường và xác lập thương hiệu trên thương trường.

Đặc biệt, việc thúc đẩy “văn hóa pháp lý doanh nghiệp” là một nhiệm vụ quan trọng cần phải được ghi nhận. Thông qua việc tư vấn, đào tạo và đồng hành cùng doanh nghiệp, luật sư giúp doanh nghiệp thấm nhuần nhận thức về quyền và nghĩa vụ pháp lý, thực hiện đúng các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh hàng ngày, từ đó giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả quản trị và tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch.

Đây chính là sự kết hợp giữa bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời góp phần xây dựng một nền pháp quyền hiện đại, công bằng và minh bạch.

Về tương lai, chúng tôi tin rằng vai trò đồng hành của luật sư với doanh nghiệp sẽ tiếp tục được mở rộng và chuyên nghiệp hóa hơn nữa. Luật sư không chỉ dừng lại ở tư vấn pháp lý truyền thống mà sẽ tham gia sâu vào hoạch định chính sách nội bộ, tư vấn chiến lược dài hạn, giám sát tuân thủ pháp luật, dự báo và phòng ngừa rủi ro.

Luật sư sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trong mọi quyết định quan trọng, giúp họ phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời tuân thủ luật pháp trong nước và các chuẩn mực quốc tế.

Sự đồng hành này không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật hay chuyên môn, mà còn là một nhiệm vụ chiến lược trong việc xây dựng đội ngũ doanh nghiệp có văn hóa pháp lý, trách nhiệm xã hội và minh bạch trong hoạt động kinh doanh.

Khi doanh nghiệp phát triển bền vững, luật sư sẽ trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy, đóng góp trực tiếp vào việc củng cố niềm tin của cộng đồng, bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhà nước và người dân, đồng thời thúc đẩy sự phát triển chung của nền kinh tế và xã hội.

Tôi tin rằng, việc luật sư đồng hành cùng doanh nghiệp là một sứ mệnh và trách nhiệm lớn. Nó không chỉ giúp doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro, tuân thủ pháp luật và phát triển bền vững, mà còn góp phần nâng cao vị thế, uy tín và vai trò của nghề luật sư trong hệ thống pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đồng thời hỗ trợ xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại và hội nhập quốc tế.

Đây là cơ hội, trách nhiệm và cũng là động lực để đội ngũ luật sư nỗ lực phấn đấu, phát huy tối đa năng lực và sứ mệnh nghề nghiệp, góp phần vào sự phát triển toàn diện của doanh nghiệp, cộng đồng và đất nước.

. Ông có tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị gì muốn gửi đến các cơ quan có thẩm quyền?

+ Để LS có thể phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm và sứ mệnh của mình trong giai đoạn mới, tôi mong muốn các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến LS và hoạt động hành nghề của LS, bảo đảm tính minh bạch, độc lập và chuyên nghiệp cho nghề nghiệp này. Điều đó không chỉ giúp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của luật sư khi hành nghề, mà còn tạo động lực để luật sư thực hiện tốt hơn vai trò tư vấn, phản biện xã hội, tham gia xây dựng pháp luật và cải cách tư pháp.

Chúng tôi cũng mong muốn các cơ quan có thẩm quyền đẩy mạnh các cơ chế phối hợp giữa LS và các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan quản lý nhà nước, tạo ra môi trường nghề nghiệp thuận lợi, bình đẳng và minh bạch. Điều này sẽ giúp LS phát huy tối đa năng lực, góp phần nâng cao chất lượng xét xử, bảo vệ công lý, quyền con người và quyền công dân.

. Xin cảm ơn ông.•