Bão Matmo vào hướng vào vịnh Bắc Bộ 02/10/2025 11:08

(PLO)- Dự báo, khoảng đêm mai, bão Matmo vào Biển Đông với cường độ cấp 10, giật cấp 12, trở thành cơn bão số 11 năm 2025.

Sáng sớm nay (2-10), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, tên quốc tế là Matmo. Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, hồi 7 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 127,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h.

Dự báo, khoảng đêm mai, bão Matmo vượt qua phía Bắc đảo Lu-dông (Philippines) và sẽ đi vào Biển Đông với cường độ cấp 10, giật cấp 12, trở thành cơn bão số 11 năm 2025.

Đêm mai, bão Matmo vào Biển Đông, hướng vào vịnh Bắc Bộ.

Sau khi vào Biển Đông, bão vẫn có khả năng mạnh thêm. Bão di chuyển nhanh với tốc độ 25km/h. Khoảng ngày 5-10, bão đạt cường độ cực đại cấp 12, giật cấp 15.

Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng, với dự báo về hướng di chuyển hiện tại, khả năng cao bão đi vào vịnh Bắc Bộ và ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Có khả năng đầu tuần tới, các tỉnh vùng núi phía Bắc sẽ xuất hiện một đợt mưa lớn.

Trước tình trạng bão nối tiếp bão, tình hình mưa, lũ, ngập lụt tại các địa phương thuộc khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sau bão số 10 vẫn đang có diễn biến rất phức tạp. Vì vậy, để tập trung vào công tác dự báo phục vụ phòng chống thiên tai, Cục Khí tượng Thủy văn(Bộ NN&MT) đã thông báo hoãn việc tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Khí tượng Thủy văn.