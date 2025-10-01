Người dân Hà Nội trải qua một đêm khó quên với trận mưa lụt lịch sử 01/10/2025 10:31

(PLO)- Từ sáng sớm đến đêm qua, Hà Nội có mưa rất to. Trận mưa được người dân ví là “trận mưa vượt lịch sử” đã khiến nhiều khu vực ngập trong mênh mông biển nước.

Từ sáng sớm đến đêm qua, Hà Nội có mưa rất to, trận mưa được nhiều người dân ví là “trận mưa vượt lịch sử” đã khiến nhiều khu vực mênh mông biển nước, đặc biệt là khu trung tâm.

"Chưa bao giờ Hà Nội mưa và ngập như thế"

Cuối giờ chiều 30-9, khi hết giờ làm, trẻ em ở các trường tan học, dòng người trở về càng khiến cho nhiều tuyến giao thông của Thủ đô trở nên hỗn loạn, ùn ứ.

Tại khu vực ngã tư Vạn Phúc - Liễu Giai (phường Ngọc Hà) nước ngập sâu. Nhiều ô tô chết máy tại chỗ. Rất nhiều người dân dắt xe máy để đi về nhà.

Khu vực đường Liễu Giai - Phan Kế Bính - Vạn Phúc ngập sâu. Ảnh: MINH TRÚC

Anh Nguyễn Văn Hùng, ngụ phường Tây Mỗ nói có nắm được thông tin thời tiết xấu, anh đã cho nhân viên tan ca sớm và tự lái ô tô về nhà.

Thế nhưng khi đi đến ngã ba Liễu Giai – Phan Kế Bính nước ngập sâu, anh vẫn liều chạy xe qua với hy vọng qua được. “Không ngờ mực nước quá sâu, xe chết máy, nước tràn cả vào trong xe. Tôi buộc phải mở cửa thoát ra ngoài rồi leo lên nóc xe ngồi. Sau đó mới đi bộ đến nhà người thân gần đó nghỉ nhờ. Xe thì đành bỏ lại trên đường, mai tính tiếp” – anh Hùng chia sẻ.

Cùng cảnh ngộ, chị Nguyễn Thơm, ngụ phường Hà Đông, kể khi di chuyển được khoảng 3 km thì xe chết máy. Chị phải gửi xe vào nhà một người dân ven đường rồi tìm ra bến xe buýt. Tuy nhiên, do đường ngập nặng, chờ hơn hai tiếng vẫn không có chuyến nào hoạt động, chị lại phải lội bộ về nhà.

“Đường nào cũng ngập, có đoạn sâu gần 2 m, tôi phải men theo vỉa hè mà hơn 4 tiếng đi bộ vẫn chưa về đến nhà. Còn cách nhà 4 km nữa, bụng thì đói mà không biết xoay xở thế nào” – chị Thơm mệt mỏi nói.

Anh Lê Quang Vũ (Hoàng Mai) cho biết hôm nay do mưa bão nên công ty anh cho nhân viên về sớm. Anh di chuyển từ Liễu Giai để về nhà nhưng hầu hết các tuyến phố đều ngập sâu.

Anh phải vòng qua đường Láng để về nhà ở đường Giải Phóng. Nhưng hơn 3 tiếng đồng hồ anh vẫn đứng tại con đường này, cứ khoảng 15 phút dòng xe cộ mới nhích được một chút. "Từ 4 giờ chiều tôi đã đi đến đường Láng nhưng đến giờ tôi vẫn chưa thể về được nhà. Tôi cũng không thể rẽ đường khác được vì quá nhiều phương tiện đang dồn về đây. Cứ tầm 15 phút chúng tôi mới nhích được một chút".

Đường bộ khó khăn, nhích từng cm, xe thì chết máy, người dân nghĩ ra phương án gửi xe ở chung cư gần đó và đi tàu điện về nhà. Thế nhưng, nhiều người “cùng ý tưởng”, ga Metro Cầu Giấy, hàng dài người xếp hàng để chờ mua vé.

Thao tác mua vé tự động mất thời gian thế nên người dân quyết định để đại diện một người mua sau đó phát vé cho từng cá nhân xếp hàng.

Khu vực đường Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: MINH TÂN

Nhiều người dân cho biết chưa bao giờ Hà Nội ngập nặng như thế.

“Số lượng người xếp hàng mua vé thì đông mà thao tác mua lẻ mất thời gian nên đến lượt mua của ai người đó sẽ hỏi xem có ai đi cùng điểm với mình hay không để ấn máy mua luôn cho nhanh. Sau đó, sẽ phát vé cho từng người. Tôi chỉ cần chuẩn bị tiền mặt để trả cho người ta thôi”, chị Thảo Ly (Từ Liêm) cho biết.

21 giờ 15 phút, một số tuyến đường ở Hà Nội như Dương Đình Nghệ, Phạm Hùng, Ngã tư Cầu Giấy - Phạm Văn Đồng... nước đã rút bớt tuy nhiên đường vẫn ngập... Thậm chí, ở Ngã tư Kim Mã - Đào Tấn (trước Lotte Center Đào Tấn) vẫn đang là biển nước mênh mông nên nhiều phương tiện di chuyển để đây phải quay đầu đi hướng khác.

Mưa lớn tiếp diễn vào đúng cuối giờ chiều, giờ tan tầm của nhiều người đi làm về, và học sinh tan học, nên vừa ngập, vừa xảy ra tắc đường, khiến một số người dân không giữ được bình tĩnh, dẫn đến xảy ra to tiếng, cãi vã với nhau.

Khu vực được nhiều người dân ví von " Vịnh Dương Đình Nghệ" mỗi khi Hà Nội có trận mưa lớn. Ảnh: TRÀ PHƯƠNG

Cùng với các phụ huynh, tại nhiều trường học, nước cũng ngập mênh mông khắp sân trường. Một số trường, nước vào tận lớp học. Tại Trường Tiểu học Nam Trung Yên, nước ngập toàn bộ sân trường. Thầy cô giáo đã kê bàn ghế ra sân trường để làm cầu cho phụ huynh đón học sinh.

Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Nhuế 2, cô Phùng Thị Thu Huyền, Hiệu trưởng nhà trường cho hay trường nằm trong khu vực bị ngập sâu. Vì vậy, buổi trưa, nhà trường đã phải báo cáo Ủy ban Nhân dân phường Đông Ngạc đề nghị phương án hỗ trợ. Phường Đông Ngạc đã liên hệ lực lượng quân đội huy động xe chở học sinh ra khỏi khu vực ngập lụt để phụ huynh đón.

Chiều tối ngày 30-9, khi nhiều bố mẹ vì đường sá ùn tắc không thể đón được con, Ban giám hiệu trường Giảng Võ 1 đã quyết định cho một số học sinh ăn ngủ tại trường, bữa ăn được phục vụ theo tiêu chuẩn bán trú.

Nửa đêm, người dân ùn ùn rời cơ quan về nhà

Suốt đêm qua, khi mưa ngớt, nhiều người quyết định trở về nhà, bất chấp đường vẫn ngập. Do vậy, dù giữa đêm, đường phố Hà Nội vẫn tấp nập người dân và xe cộ qua lại.

Anh Nguyễn Văn Long (phường Tây Mỗ), ngày hôm qua phải đi làm ở phường Ba Đình. Cũng vì đường ngập, trời mưa, nên anh Long quyết định ngủ lại cơ quan đợi khi mưa tạnh, nước rút mới về nhà tắm rửa, thay quần áo, chuẩn bị cho ngày làm việc mới.

“Tôi đợi 4 giờ sáng, phán đoán nước đã rút đi nhiều, nên quyết định rời cơ quan về nhà. Không ngờ ra đường thấy nhiều người cũng đang tìm cách về nhà giống tôi vậy. Nhưng để về nhà được cũng mất nhiều thời gian, vì đường vào khu chung cư tôi ở vẫn bị ngập sâu”, anh Long nói.

Người dân Hà Nội trải qua ngày cuối tháng 9 với biển nước mênh mông. Ảnh: CTV

Sáng nay, 1-10, nước đã rút ở nhiều điểm, đường phố khô thoáng, giao thông qua lại như bình thường. Nhưng một số khu phố vẫn còn có đoạn ngập sâu, ảnh hưởng đến giao thông.

Đầu giờ sáng 1-10, đường Nguyễn Chí Thanh vẫn có đoạn ngập sâu đến 60cm. Ảnh: NGỌC DIỆP

Đầu giờ sáng 1-10, đường Nguyễn Chí Thanh vẫn có đoạn ngập sâu đến 60cm, nhiều phương tiện chết máy không thể di chuyển được. Tại khu vực Aeon Long Biên, Cổ Linh, nước vẫn ngập sâu, dù đã có nhân viên thoát nước ứng trực. Dòng người nối đuôi nhau hàng dài đi về một bên đường cao hơn để tránh vào những chỗ nước sâu.

Do mưa ngập, nhiều xe máy bị hư hỏng. Ảnh: MINH TRÚC

Khu vực đường Dương Đình Nghệ cũng trong tình cảnh tương tự. Nước ngập mênh mông, chưa biết khi nào mới rút hết. Có những con phố đường nhỏ, một chiếc xe ô tô chết máy, khiến cả khu phố bị ùn ứ, tắc đường.

Sáng nay, khu phố Dương Đình Nghệ vẫn trong mênh mông biển nước.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc, trong đó có Thủ đô Hà Nội, sẽ ngớt mưa từ hôm nay. Một trận mưa lịch sử đã làm bộc lộ nhiều “điểm yếu” của đô thị: Từ hạ tầng thoát nước, tổ chức giao thông đến khả năng ứng phó của người dân và chính quyền.

Người dân Hà Nội trải qua một đêm đáng nhớ với trận mưa ngập lịch sử. Ảnh: AN HIỀN

Khi những con phố khô trở lại, điều còn đọng lại không chỉ là vết bùn trên vỉa hè, những chiếc xe chết máy hay dòng người lặng lẽ đi trong đêm mưa, mà còn là câu hỏi về sự chuẩn bị của thành phố trước những cực đoan thời tiết ngày càng lặp lại. Mưa đã tạnh, nhưng những vấn đề đô thị vẫn ở đó đợi những lời giải không thể trì hoãn.