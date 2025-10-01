Vỡ ao cá ở Lào Cai, 2 vợ chồng bị nước cuốn mất tích 01/10/2025 15:33

(PLO)- Trên địa bàn xã Bảo Thắng (Lào Cai) vừa xảy ra vụ sạt lở đất làm vỡ ao cá, cuốn trôi 4 người dân, trong đó có 2 người đang mất tích.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã bị ngập lụt, sạt lở đất, làm gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh, và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của người dân…

Trên địa bàn xã Bảo Thắng cũng vừa xảy ra vụ sạt lở đất, làm vỡ bờ ao, cuốn trôi 4 người dân, trong đó có 2 người đang mất tích.

Theo báo cáo của UBND xã Bảo Thắng, hồi 5 giờ sáng ngày 1-10, có 4 người làm thuê cho hộ gia đình bà Ngô Thị Dung, thôn Làng Giàng, xã Bảo Thắng. Khi đi đến khu vực bờ ao thì bất ngờ ao bị vỡ, sạt lở nên bị nước cuốn trôi; vụ việc khiến 2 người bị thương và 2 người mất tích.

Lực lượng chức năng xã Bảo Thắng đang huy động lực lượng tại chỗ để tiếp tục thực hiện tìm kiếm hai nạn nhân còn mất tích. Ảnh: CTV

Hai người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai. Hai người khác đang mất tích là anh Lý A Hiền (sinh năm 1979) và vợ là chị Tẩn Thị Niềm (sinh năm 1976), thường trú tại xã Nậm Tăm, tỉnh Lai Châu.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng xã Bảo Thắng đang triển khai các biện pháp, đồng thời huy động lực lượng tại chỗ để tiếp tục thực hiện tìm kiếm.

Do ảnh hưởng bởi mưa lớn nên lực lượng tìm kiếm chỉ quan sát được trên bề mặt, chưa thể quan sát, đánh giá thực tế được phía dưới phần đất đá bị sạt lở.

Lãnh đạo xã Bảo Thắng đã thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các nạn nhân bị thương.

Đồng thời chỉ đạo các thôn tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu vực ven suối, taluy cao, gần ao hồ, khe suối… khẩn trương di dời đến nơi an toàn để phòng tránh sạt lở, lũ quét tiếp diễn.