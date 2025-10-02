Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ chiều 2-10 02/10/2025 14:51

(PLO)- Từ 15 giờ hôm nay, giá bán lẻ xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng nhẹ ở hầu hết các mặt hàng, theo quyết định điều hành giá của liên Bộ Công Thương – Tài chính.

Chiều 2-10, liên Bộ Công Thương – Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định. Theo đó, từ 15 giờ hôm nay, giá bán lẻ xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng nhẹ ở hầu hết các mặt hàng.

Cụ thể, giá xăng E5 tăng 6 đồng/lít, lên mức tối đa 19.624 đồng/lít; xăng A95 tăng 44 đồng/lít, lên 20.209 đồng/lít. Giá dầu cũng điều chỉnh tăng: dầu diesel tăng 380 đồng/lít lên 19.038 đồng/lít, dầu hỏa tăng 377 đồng/lít lên 19.005 đồng/lít và dầu mazut tăng 161 đồng/kg lên 15.370 đồng/kg.

Từ 15 giờ hôm nay, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng nhẹ ở hầu hết các mặt hàng. Ảnh: AH

Theo Bộ Công Thương, kỳ điều hành lần này (25-9 đến 1-10) chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố quốc tế như: OPEC+ tăng sản lượng, Chính phủ Mỹ ngừng nhiều hoạt động, tồn kho dầu thô Mỹ tăng, cùng diễn biến xung đột Nga - Ukraine. Bình quân giá xăng dầu thành phẩm thế giới tăng nhẹ so với kỳ trước, trong đó dầu có mức tăng mạnh hơn (khoảng 2 – 2,4%).

Cơ quan quản lý không thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở kỳ này. Việc điều chỉnh giá bán lẻ do các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ ngày 2-10, và tuân thủ theo các nghị định và thông tư hiện hành.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.