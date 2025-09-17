TP.HCM: Cảnh báo nạn mạo danh cơ quan BHXH để lừa đảo 17/09/2025 05:45

(PLO)- Bảo hiểm xã hội TP.HCM tiếp tục cảnh báo về tình trạng một số đối tượng mạo danh cơ quan BHXH để lừa đảo...

Hiện nay, nhiều người dân đang trở thành mục tiêu của các đối tượng mạo danh cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH).

Các thủ đoạn lừa đảo phổ biến gồm giả danh cung cấp dịch vụ đặt lịch làm việc, yêu cầu tích hợp căn cước công dân (CCCD) vào hồ sơ BHXH trực tuyến có thu phí, hoặc nhận cập nhật hồ sơ giấy sang hình thức trực tuyến.

Những hành vi này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ, đánh cắp thông tin cá nhân của người dân.

Liên tiếp xuất hiện các cuộc gọi lừa đảo

Một tài khoản Facebook tên DPG chia sẻ: Tháng 8, lúc 10h30, tôi nhận cuộc gọi từ số 0912804… của một người tên Thảo, tự xưng là nhân viên BHXH, thông báo phải làm lại thẻ BHYT và yêu cầu liên hệ số 093199… gặp người tên Tuấn để được hướng dẫn.

Nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, tôi đã trực tiếp đến cơ quan BHXH xác minh và được khẳng định không có nhân viên nào tên Tuấn.

Tương tự, một tài khoản Facebook CDP chia sẻ: Ngày 11-9, tôi nhận cuộc gọi từ số 0813..., người tự xưng nhân viên BHXH, yêu cầu sáng hôm sau mang CCCD đến BHXH để “tích hợp BHYT vào VNeID” và giới thiệu liên hệ một người tên Tuấn (số 09322…). Khi tôi gọi, người này yêu cầu khai báo qua ứng dụng lạ. Nhận thấy bất thường, tôi đã từ chối.

Sáng 12-9, tôi đến trực tiếp cơ sở BHXH để xác minh và được khẳng định ở đây không có ai tên Tuấn, cũng không dùng hai số điện thoại trên.

Cùng lúc, nhiều người cao tuổi khác cũng cho biết nhận được cuộc gọi với nội dung tương tự...

Cảnh báo của BHXH TP.HCM

BHXH TP.HCM tiếp tục cảnh báo về tình trạng một số đối tượng mạo danh cơ quan BHXH để cung cấp dịch vụ đặt lịch làm việc và tích hợp căn cước công dân (CCCD) vào hồ sơ BHXH trực tuyến có thu phí.

Trước đó, ngày 1-8-2025, BHXH TP.HCM đã phát đi thông tin cảnh báo về vấn đề này. Tuy nhiên, đến nay hiện tượng vẫn tiếp diễn với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn, gây ảnh hưởng đến quyền lợi và an toàn thông tin cá nhân của người dân.

BHXH TP.HCM cho biết các thủ đoạn phổ biến gồm: Gọi điện tự xưng là nhân viên BHXH thông báo nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN và yêu cầu chuyển tiền gấp vào tài khoản cá nhân; gửi tin nhắn, email giả mạo để lấy cắp thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP ngân hàng; “hỗ trợ tích hợp thẻ BHYT vào ứng dụng VNeID” hoặc “tích hợp căn cước công dân (CCCD) vào hồ sơ BHXH trực tuyến theo Nghị định 158/2025” mời chào tham gia các gói bảo hiểm thương mại nhưng sử dụng tên gọi, biểu mẫu gần giống BHXH; hoặc hứa hẹn “giải quyết nhanh” chế độ nếu người dân nộp thêm chi phí dịch vụ.

Một cuộc gọi giả mạo BHXH để lừa đảo.

BHXH TP.HCM khẳng định BHXH không bao giờ yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp số tài khoản, số CCCD và đề nghị chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của bất kỳ ai và BHXH không thông báo thu tiền qua điện thoại, tin nhắn hay mạng xã hội.

Mọi thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN đều được thực hiện công khai, miễn phí trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam hoặc tại cơ quan BHXH các cấp.

Tránh bấm link, tải ứng dụng từ tin nhắn không rõ nguồn gốc BHXH TP.HCM khuyến nghị người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số CMND/CCCD, số tài khoản ngân hàng cho người lạ tự xưng là cán bộ BHXH. Người dân không nên bấm vào các đường link lạ, không tải ứng dụng từ tin nhắn không rõ nguồn gốc. Khi thực hiện thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, nếu gặp khó khăn, cần tư vấn hoặc nhận được thông tin nghi vấn, cần liên hệ ngay Tổng đài BHXH Việt Nam 1900.9068, đường dây nóng BHXH TP.HCM (028) 39979039 – 0703 hoặc BHXH cơ sở gần nhất để được hỗ trợ, xác minh. Nếu phát hiện hành vi lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để kịp thời xử lý. Để đảm bảo an toàn thông tin, BHXH TP.HCM đề nghị người dân không cung cấp thông tin cá nhân, số sổ BHXH, CCCD, tài khoản ngân hàng qua điện thoại, email, tin nhắn, Zalo hoặc các đường link lạ. Khi có nhu cầu điều chỉnh, tích hợp thông tin, người dân vui lòng liên hệ trực tiếp BHXH TP.HCM, BHXH cơ sở gần nhất hoặc truy cập kênh thông tin chính thức của BHXH TP.HCM để được hỗ trợ.