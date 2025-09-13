Xuất hiện chiêu trò giả danh BHXH TP.HCM để lừa đảo, người dân cần cảnh giác 13/09/2025 12:13

(PLO)- BHXH TP.HCM cho biết xuất hiện nhiều chiêu trò giả danh BHXH TP để lừa đảo, người dân cần cảnh giác và xác minh thông tin.

Mới đây, BHXH TP.HCM tiếp tục cảnh báo thủ đoạn mạo danh viên chức BHXH yêu cầu đồng bộ dữ liệu CCCD, cập nhật thông tin BHXH…

Cụ thể, gần đây một số đối tượng tiếp tục sử dụng số điện thoại từ các đầu số 093466…, 093640…, 083164… để mạo danh nhân viên cơ quan BHXH TP.HCM gọi điện thoại cho người tham gia, người thụ hưởng BHXH, đặc biệt cán bộ hưu trí, yêu cầu mang CCCD đến cơ quan BHXH TP.HCM để "đồng bộ dữ liệu" hoặc yêu cầu kết bạn Zalo để "hướng dẫn cập nhật thông tin" nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

BHXH TP.HCM tiếp tục cảnh báo việc mạo danh viên chức BHXH yêu cầu đồng bộ dữ liệu CCCD, cập nhật thông tin BHXH. Ảnh: THUẬN VĂN

Các thủ đoạn thường gặp:

+ Giả danh viên chức BHXH gọi điện, nhắn tin qua điện thoại, mạng xã hội (Zalo, Facebook...) thông báo người dân có “sổ BHXH chưa nhận”, “thẻ BHYT hết hạn”, hoặc “được hoàn trả quyền lợi” và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng.

+ Giả mạo tin nhắn thương hiệu (brandname) có chữ “BHXH”, kèm đường link dẫn đến các website, ứng dụng giả mạo để đánh cắp thông tin đăng nhập, mật khẩu.

+ Mạo danh cán bộ kiểm tra, thanh tra liên hệ với doanh nghiệp, yêu cầu chuyển tiền để “tránh bị xử phạt” hoặc “hỗ trợ giải quyết hồ sơ nhanh chóng”.

BHXH TP.HCM khẳng định, không bao giờ yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp số tài khoản, số CCCD và đề nghị chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của bất kỳ ai.

BHXH TP.HCM không thông báo thu tiền qua điện thoại, tin nhắn hay mạng xã hội. Mọi thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN đều được thực hiện công khai, miễn phí trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam hoặc tại cơ quan BHXH các cấp.

BHXH TP.HCM khuyến nghị đến người dân, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số CMND/CCCD, số tài khoản ngân hàng cho người lạ tự xưng là cán bộ BHXH.

Ngoài ra, không bấm vào các đường link, không tải ứng dụng từ tin nhắn lạ. Khi thực hiện thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, nếu gặp khó khăn hoặc cần tư vấn hoặc nhận được thông tin nghi vấn, cần liên hệ ngay Tổng đài BHXH Việt Nam 1900.9068 hoặc đường dây nóng BHXH TP.HCM: (028) 39979039-0703 hoặc BHXH cơ sở gần nhất để được hỗ trợ, xác minh.

Nếu phát hiện hành vi lừa đảo, đề nghị báo ngay cho cơ quan Công an để kịp thời xử lý.