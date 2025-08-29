Lương hưu, trợ cấp BHXH tại TP.HCM từ tháng 9-2025 sẽ được chi trả ra sao? 29/08/2025 12:10

(PLO)- Tháng 9-2025, BHXH TP.HCM chi trả cho 343.293 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.

Mới đây, BHXH TP.HCM thông báo lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH từ tháng 9-2025 trở đi trên địa bàn TP.HCM như sau:

- Chi trả qua tài khoản: BHXH TP.HCM trực tiếp chuyển tiền vào tài khoản người hưởng từ ngày làm việc đầu tiên của tháng. Theo đó, lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 9-2025, BHXH TP.HCM chuyển tiền vào tài khoản người hưởng từ ngày 3-9-2025.

- Chi trả hình thức tiền mặt: Bưu điện TP.HCM, Bưu điện tỉnh Bình Dương, Bưu điện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức chi trả tại các điểm chi từ ngày 10 hàng tháng; tiếp tục chi trả tại các Bưu cục của Bưu điện Trung tâm/Huyện từ ngày 11 đến hết ngày 25 hàng tháng.

BHXH TP.HCM lưu ý thời gian chi trả trong giờ hành chính và sáng thứ Bảy. Trường hợp ngày chi trả trùng vào ngày Chủ nhật, ngày lễ, Tết thì ngày chi trả là ngày làm việc tiếp theo.

BHXH TP.HCM đề nghị người hưởng mở tài khoản và đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân để tránh mất thời gian đi lại, được nhận lương hưu nhanh chóng, thuận lợi; góp phần thực hiện có hiệu quả giải pháp ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ.