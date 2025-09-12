Tham vấn ý kiến chuyên gia về mô hình 'Cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện' 12/09/2025 05:57

(PLO)- Uỷ ban Văn hoá và Xã hội tham vấn ý kiến chuyên gia về dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi), trong đó có quy định tại dự thảo về mô hình “Cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện”.

Chiều 11-9, tại TP.HCM, Uỷ ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội tổ chức toạ đàm tham vấn chuyên gia về dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).

Ông Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá và Xã hội cho biết dự án Luật Báo chí sửa đổi được Uỷ ban Văn hoá và Xã hội đặc biệt quan tâm. Ngay từ năm 2022, Ủy ban đã tiến hành khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về báo chí tại nhiều địa phương trong cả nước.

Ông Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá và Xã hội chủ trì buổi toạ đàm. Ảnh: TRẦN MINH

Theo ông Hùng, sau 8 năm triển khai, Luật Báo chí năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập không còn phù hợp, trong bối cảnh tình hình kinh tế – xã hội có nhiều thay đổi, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của internet, mạng xã hội. Cạnh đó là việc sắp xếp tổ chức, sáp nhập các đơn vị hành chính và nhu cầu hình thành, phát triển các cơ quan báo chí lớn, đóng vai trò dẫn dắt, định hướng thông tin… Do đó, yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động báo chí, mô hình “Cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện”tổ chức cơ quan báo chí.

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá và Xã hội thông tin dự án Luật Báo chí sửa đổi đang trong quá trình được Chính phủ trình Quốc hội để xem xét, thẩm tra, cho ý kiến. Dự kiến dự án Luật này sẽ thông qua tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10-2025). Từ đó đề nghị các đại biểu tại toạ đàm tập trung góp ý, trao đổi, chia sẻ thẳng thắn vào một số vấn đề chính.

Thứ nhất về khái niệm các loại hình báo chí (báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử). Về đối tượng được cấp giấy phép hoạt động báo chí, hiện nay phạm vi đối tượng được cấp giấy phép hoạt động báo chí còn rộng, dẫn đến số lượng cơ quan báo chí nhiều.

Thứ hai, về mô hình cơ quan báo chí, dự thảo quy định mô hình “Cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện” có phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển không. Cơ chế chính sách, hoạt động ra sao.

Thứ ba là về hoạt động báo chí trên không gian mạng và các vấn đề khác như: quyền hạn của cơ quan chủ quản báo chí; việc thu hồi giấy phép; văn phòng đại diện, cơ quan thường trú; chuyển đổi số báo chí…

Tại tọa đàm, một số đại biểu đề xuất cho phép TP.HCM và Hà Nội - nơi hoạt động báo chí sôi nổi có cơ chế đặc thù khi tổ chức các cơ quan báo chí. Cũng có ý kiến kiến nghị cần nghiên cứu làm rõ nội hàm, khái niệm của mô hình tổ hợp báo chí, tập đoàn truyền thông báo chí để giữ lại hai mô hình tổ chức này.