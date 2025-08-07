Thành ủy TP.HCM yêu cầu sớm trình đề án sắp xếp báo chí 07/08/2025 17:50

(PLO)- Thành ủy TP.HCM yêu cần sớm trình đề án sắp xếp báo chí TP để đảm bảo tiến độ giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách đối với các đối tượng cán bộ, công chức chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy trước 31-8.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã có kết luận về chỉ đạo thực hiện một số nội dung liên quan đến giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định 178/2024 và Nghị định 67/2025.

Phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp ở một sự kiện tại TP.HCM.

Kết luận được đưa ra nhằm đảm bảo triển khai thực hiện Kết luận 183 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc xử lý giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách đối với các đối tượng cán bộ, công chức chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy trước ngày 31-8-2025.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thống nhất chủ trương tiếp tục sử dụng Hướng dẫn số 3053 vào ngày 3-5-2025 của UBND TP.HCM về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức và giải quyết chính sách, chế độ cho đến khi có hướng dẫn mới của UBND TP.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương tham mưu trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đề án sắp xếp các cơ quan báo chí TP. Việc này nhằm làm cơ sở giải quyết chế độ, chính sách cho viên chức, người lao động trong các cơ quan báo chí khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy để đảm bảo tiến độ theo Kết luận 183.