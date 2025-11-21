Bà chủ chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa bị bắt vì tội gì? 21/11/2025 19:42

(PLO)- Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và 7 đối tượng liên quan về tội buôn lậu.

Video: Chủ chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa bị bắt vì tội gì?

Ngày 21-11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) khởi tố vụ án buôn lậu, xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan.

Đồng thời, C03 khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và 7 đối tượng liên quan về tội buôn lậu.

Trước đó, ngày 13-11, lực lượng công an đồng loạt xuất hiện tại một số cơ sở thuộc hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa như tại chi nhánh TP.HCM (số 86-88-92 đường Huỳnh Văn Bánh, phường Cầu Kiệu), chi nhánh Đắk Lắk (số 69-71 đường Ngô Quyền, phường Buôn Ma Thuột), chi nhánh Hà Nội (số 6 Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô)...