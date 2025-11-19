Video Tin Tức

Bộ Y tế yêu cầu kiểm nghiệm mỹ phẩm công ty chồng bà Mailisa nhập, phân phối

(PLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết cơ quan này đã có văn bản gửi các Sở Y tế, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM về việc lấy mẫu các sản phẩm của Công ty MK Skincare, do ông Hoàng Kim Khánh - chồng bà Phan Thị Mai (người sáng lập và điều hành chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa) - là chủ sở hữu.
Theo Cục Quản lý Dược, việc lấy mẫu kiểm nghiệm chất lượng được thực hiện trong bối cảnh cơ quan chức năng đang xác minh các dấu hiệu vi phạm hoạt động kinh doanh của hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa.
Công ty MK Skincare là doanh nghiệp nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa ra thị trường các sản phẩm mang nhãn hiệu Doctor Magic, Maika Beauty và MK.

