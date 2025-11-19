Bộ Y tế yêu cầu kiểm nghiệm mỹ phẩm công ty chồng bà Mailisa nhập, phân phối 19/11/2025 07:19

(PLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết cơ quan này đã có văn bản gửi các Sở Y tế, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM về việc lấy mẫu các sản phẩm của Công ty MK Skincare, do ông Hoàng Kim Khánh - chồng bà Phan Thị Mai (người sáng lập và điều hành chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa) - là chủ sở hữu.