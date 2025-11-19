Bộ Y tế yêu cầu kiểm nghiệm mỹ phẩm công ty chồng bà Mailisa nhập, phân phối.

Theo Cục Quản lý Dược, việc lấy mẫu kiểm nghiệm chất lượng được thực hiện trong bối cảnh cơ quan chức năng đang xác minh các dấu hiệu vi phạm hoạt động kinh doanh của hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa.
Công ty MK Skincare là doanh nghiệp nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa ra thị trường các sản phẩm mang nhãn hiệu Doctor Magic, Maika Beauty và MK.
