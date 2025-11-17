Sử dụng trái phép trang phục lực lượng an ninh cơ sở sẽ bị xử phạt 17/11/2025 17:02

(PLO)- Nghị định 282/2025 bổ sung quy định xử phạt đối với hành vi giả danh, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép trang phục, phù hiệu của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Nghị định 282/2025 (thay thế Nghị định 144/2021) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình, sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15-12-2025.

Nghị định đã bổ sung quy định xử phạt vi phạm về quản lý, sử dụng trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Theo đó, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép hoặc chiếm giữ trái phép trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với hành vi mua, bán, cầm cố trái phép trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với hành vi sau đây: Sản xuất trái phép hoặc làm giả trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy chứng nhận của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Ngoài ra, nghị định cũng bổ sung xử phạt vi phạm quy định về tổ chức, hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Cụ thể, phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng đối với hành vi giả danh lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với hành vi xúc phạm, đe dọa, cản trở, chống đối lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng đối với hành vi sử dụng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trái quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.