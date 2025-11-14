TP.HCM hỗ trợ 6-6,5 triệu đồng đối với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sau sắp xếp 14/11/2025 16:12

Tại kỳ họp HĐND TP.HCM lần thứ 5 khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra sáng 14-11, các đại biểu đã thống nhất thông qua dự thảo nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và quy định số lượng, mức hỗ trợ, bồi dưỡng, mức chi đối với lực lượng này.

Đây là bước hoàn thiện khung pháp lý sau khi sáp nhập ba đơn vị hành chính, dẫn đến sự khác biệt lớn về tổ chức lực lượng, số lượng thành viên và chế độ chính sách.

Theo đó, mỗi khu phố, ấp, khu dân cư đều có một Tổ bảo vệ an ninh, trật tự. Số lượng thành viên được tính theo quy mô nhân khẩu của từng khu phố, ấp, khu dân cư.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tại kỳ họp sáng 14-11. Ảnh: THUẬN VĂN

Những khu vực dưới 2.700 nhân khẩu bố trí ba người (tổ trưởng, tổ phó, tổ viên); từ 2.700-3.600 nhân khẩu được bổ sung thêm một tổ viên; cứ tăng thêm 900 nhân khẩu, lực lượng được tăng một người để đáp ứng yêu cầu bám sát địa bàn.

Mức hỗ trợ hằng tháng cũng được chuẩn hóa: tổ trưởng 6,5 triệu đồng, tổ phó 6,3 triệu đồng và tổ viên 6 triệu đồng.

TP.HCM sẽ hỗ trợ 100% tiền đóng BHXH tự nguyện và 100% BHYT cho toàn bộ lực lượng. Các ca trực đêm, ngày lễ, ngày nghỉ được bồi dưỡng với mức 150.000 đồng/đêm và 600.000 đồng/ngày. Riêng nhiệm vụ ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi hoặc địa bàn đặc thù sẽ được tăng thêm 70.000 đồng/người/ngày.

TP.HCM cũng hỗ trợ đối với trường hợp chưa tham gia BHYT/BHXH nhưng gặp tai nạn, bị thương hoặc tử vong khi làm nhiệm vụ. Người bị tai nạn sẽ được thanh toán chi phí khám chữa bệnh tương đương mức hưởng BHYT và được hỗ trợ 70.000 đồng/ngày trong suốt thời gian điều trị nội trú. Nếu tai nạn dẫn đến tử vong, thân nhân được nhận trợ cấp bằng ba lần mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng và mai táng phí bằng 10 lần mức tham chiếu theo quy định.

Ngoài chế độ thường xuyên, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở được bố trí kinh phí mua trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu và giấy chứng nhận, với mức tối đa 4 triệu đồng/người/năm; đồng thời được chi trang thiết bị, tập huấn, hội thi, bồi dưỡng khi được huy động hoặc cử đi công tác ngoài địa bàn.

Theo ước tính, tổng kinh phí để triển khai nghị quyết sau khi thống nhất cho toàn thành phố khoảng 2.500 tỉ đồng/năm, tăng hơn 130 tỉ đồng so với hiện nay.

TP.HCM khẳng định mức chi này cần thiết để bảo đảm tính đồng bộ, động viên lực lượng bám sát cơ sở trong bối cảnh dân số và quy mô đô thị tăng nhanh sau sắp xếp địa giới hành chính.