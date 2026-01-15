Cờ hoa rực rỡ, không khí Đại hội XIV hiện diện khắp phố phường Hà Nội
THÚY HẰNG
(PLO)- Những ngày này, nhiều tuyến đường tại Hà Nội được trang hoàng cờ hoa, panô, áp phích rực rỡ, tạo không khí trang trọng, niềm tin phấn khởi chào mừng Đại hội XIV của Đảng, khai mạc ngày 19-1.
Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19 đến 25-1, từ khu vực trung tâm đến các quận, huyện ngoại thành Hà Nội, không khí chào mừng được thể hiện rõ qua hệ thống cờ, băng rôn, panô, áp phích được bố trí đồng bộ trên nhiều trục đường chính.
Tại các tuyến phố lớn, khu vực quảng trường, nút giao thông quan trọng, hình ảnh, khẩu hiệu tuyên truyền về Đại hội được treo trang trọng, nổi bật, góp phần tạo diện mạo khang trang cho Thủ đô trong những ngày diễn ra sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
Việc trang trí, tuyên truyền được triển khai sớm, bảo đảm mỹ quan đô thị, an toàn giao thông và phù hợp với không khí trang nghiêm của Đại hội. Qua đó, thể hiện sự quan tâm, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và người dân Thủ đô đối với Đại hội XIV của Đảng.
Khu vực cổng vào Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi diễn ra Đại hội XIV.
Màn hình led khổ lớn tại các giao lộ chiếu tranh cổ động và video giới thiệu thông tin chào mừng Đại hội XIV. Đại hội dự kiến diễn ra trong bảy ngày, từ 19-1 đến 25-1 tại Thủ đô Hà Nội với 1.586 đại biểu tham dự.
Với người dân, không khí ấy không chỉ thể hiện tầm vóc của sự kiện chính trị trọng đại mà còn góp phần làm cho đời sống đô thị thêm sinh động, lan tỏa tinh thần đoàn kết và niềm tin vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.