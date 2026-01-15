Cờ hoa rực rỡ, không khí Đại hội XIV hiện diện khắp phố phường Hà Nội 15/01/2026 06:30

(PLO)- Những ngày này, nhiều tuyến đường tại Hà Nội được trang hoàng cờ hoa, panô, áp phích rực rỡ, tạo không khí trang trọng, niềm tin phấn khởi chào mừng Đại hội XIV của Đảng, khai mạc ngày 19-1.

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19 đến 25-1, từ khu vực trung tâm đến các quận, huyện ngoại thành Hà Nội, không khí chào mừng được thể hiện rõ qua hệ thống cờ, băng rôn, panô, áp phích được bố trí đồng bộ trên nhiều trục đường chính.

Tại các tuyến phố lớn, khu vực quảng trường, nút giao thông quan trọng, hình ảnh, khẩu hiệu tuyên truyền về Đại hội được treo trang trọng, nổi bật, góp phần tạo diện mạo khang trang cho Thủ đô trong những ngày diễn ra sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Đường phố Hà Nội được trang hoàng cờ hoa, panô, áp phích rực rỡ, tạo không khí trang trọng chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Việc trang trí, tuyên truyền được triển khai sớm, bảo đảm mỹ quan đô thị, an toàn giao thông và phù hợp với không khí trang nghiêm của Đại hội. Qua đó, thể hiện sự quan tâm, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và người dân Thủ đô đối với Đại hội XIV của Đảng.

Cờ hoa, panô, áp phích được treo trang trọng trên các tuyến phố tạo tinh thần phấn khởi, tự hào.

Thảm hoa, giá hoa và tổ hợp cây cảnh được bố trí hài hòa tại khu vực lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo nhiều công nhân, được trực tiếp tham gia trang trí cho sự kiện chính trị trọng đại của đất nước là niềm vinh dự, góp phần tạo nên không khí trang trọng, khang trang cho Thủ đô trong những ngày diễn ra Đại hội XIV.



Không chỉ riêng khu vực trung tâm, các phố lớn mà các con ngõ nhỏ cũng trang hoàng cờ Đảng, cờ Tổ quốc đỏ rực, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của nhân dân đối với Đại hội Đảng.

Các chậu hoa, cây cảnh trên các tuyến phố, nút giao thông, nơi đặt biểu trưng Đại hội XIV được thay mới liên tục mang lại vẻ tươi mới, rực rỡ cho Thủ đô.

Khu vực hồ Hoàn Kiếm không chỉ rực rỡ với ánh nắng những ngày đầu năm, mà còn sặc sỡ sắc màu với cờ hoa và áp phích chào mừng. Cảnh quan được bài trí hài hòa, trang trọng vừa làm nổi bật không khí chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, vừa tạo ấn tượng tốt đẹp, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Khu vực Quảng trường Ba Đình lịch sử, biểu tượng búa liềm kích thước lớn cùng cờ Đảng, cờ Tổ quốc được đặt tại nút giao Điện Biên Phủ - Độc Lập - Chu Văn An.

Trên đoạn nút giao Phạm Hùng dẫn vào Trung tâm Hội nghị Quốc gia đặt mô hình chào mừng với kích thước lớn.

Việc trang trí cảnh quan đô thị không chỉ góp phần tạo diện mạo khang trang cho Thủ đô mà còn lan tỏa không khí phấn khởi, đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân.

Khu vực cổng vào Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi diễn ra Đại hội XIV.

Không gian bên trong khuôn viên Trung tâm Hội nghị Quốc gia được chỉnh trang ngay ngắn, trang nghiêm trước Đại hội.

Màn hình led khổ lớn tại các giao lộ chiếu tranh cổ động và video giới thiệu thông tin chào mừng Đại hội XIV. Đại hội dự kiến diễn ra trong bảy ngày, từ 19-1 đến 25-1 tại Thủ đô Hà Nội với 1.586 đại biểu tham dự.

Biểu tượng búa liềm đặt trước quảng trường Công viên V.I.Lê-nin.

Với người dân, không khí ấy không chỉ thể hiện tầm vóc của sự kiện chính trị trọng đại mà còn góp phần làm cho đời sống đô thị thêm sinh động, lan tỏa tinh thần đoàn kết và niềm tin vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

Các màn hình lớn ở sân bay Nội Bài chuyển sang chiếu những hình ảnh chào mừng Đại hội.