Nhiều lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm sắp được đưa ra đấu giá 24/11/2025 19:03

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở NN&MT TP chủ trì, chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch đấu giá chi tiết các lô đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

UBND TP.HCM vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP về đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được giao Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) chủ trì, chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch đấu giá chi tiết các lô đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Sau khi có kế hoạch phải báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP và Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho ý kiến về chủ trương tổ chức đấu giá năm 2026 đối với các lô đất đã hoàn thiện kết nối giao thông xung quanh.

Các lô đất đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đủ điều kiện tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 125 Luật Đất đai năm 2024 gồm:

Lô đất 3-8, 3-9, 3-12 trong Khu chức năng số 3. + Lô đất 7-1, 7-17 trong Khu chức năng số 7.

Lô đất 1-12 trong Khu chức năng số 1.

Lô đất 4-21 trong Khu chức năng số 4.

TP.HCM sắp đấu giá nhiều lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: TẤN LỰC

Chủ tịch UBND TP còn giao UBND phường An Khánh và Ban Quản lý Phát triển đô thị TP khẩn trương hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với lô đất 1-20 để Sở NN&MT, Trung tâm Phát triển quỹ đất có cơ sở đề xuất kế hoạch đấu giá theo quy định.

Đồng thời hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật và báo cáo đề xuất UBND TP phương thức đầu tư đối với hai lô đất (3-17 trong Khu chức năng số 3 và 5-3 trong Khu chức năng số 5) theo quy định.

Sở Tài chính được giao lập danh mục kêu gọi đầu tư, thực hiện đấu thầu dự án có sử dụng đất đối với các lô đất thuộc Khu phức hợp thể thao, giải trí tại Khu chức năng số 2c và 03 lô đất (8-1, 8-2, 8-3) thuộc dự án Khu lâm viên sinh thái.