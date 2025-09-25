TP.HCM chưa nhận được hồ sơ chấm dứt hoạt động dự án Thủ Thiêm Eco Smart City 25/09/2025 19:29

(PLO)- Sở Tài chính TP.HCM cho biết chưa nhận được hồ sơ của Công ty TNHH Lotte Properties HCMC về việc chấm dứt hoạt động của dự án Thủ Thiêm Eco Smart City.

Chiều 25-9, Sở Tài chính TP.HCM đã có văn bản gửi đến Trung tâm Báo chí TP.HCM trả lời những vấn đề liên quan đến dự án Khu phức hợp thông minh (Thủ Thiêm Eco Smart City).

Lotte vẫn là nhà đầu tư

Theo văn bản, ngày 20-8, Sở Tài chính đã nhận được văn bản của công ty TNHH Lotte Properties HCMC. Trong đó, công ty có nêu việc chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án Thủ Thiêm Eco Smart City tại Khu chức năng 2a, Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo quy định của pháp luật về đầu tư, trường hợp nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư thì sẽ thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư (theo quy định Nghị định 31/2021). Tuy nhiên, đến nay Sở Tài chính chưa nhận được hồ sơ của Công ty TNHH Lotte Properties HCMC.

Như vậy, về nguyên tắc, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC vẫn đang là nhà đầu tư thực hiện dự án Thủ Thiêm Eco Smart City theo các pháp lý dự án đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Ngoài ra, Sở Tài chính cho biết đã nhận được văn bản của Liên danh Công ty Cổ phần tập đoàn Sunshine và Công ty Cổ phần đầu tư DIA về đề xuất được tiếp tục thực hiện dự án Thủ Thiêm Eco Smart City.

Qua rà soát, Sở Tài chính đã có công văn gửi Liên danh Công ty Cổ phần tập đoàn Sunshine - Công ty Cổ phần đầu tư DIA. Theo đó, hiện nay Sở Tài chính chưa có cơ sở xem xét nội dung đề nghị của công ty này.

Giá đất của Khu phức hợp Tháp quan sát tăng 5.000 tỉ



Cũng trong văn bản gửi Trung tâm Báo chí TP.HCM, Sở Tài chính đã thông tin về công tác xác định giá đất cụ thể trên địa bàn. Việc này đang được Sở NN&MT TP.HCM triển khai.

Vừa qua, Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể TP đã tổ chức thẩm định và thống nhất với phương án giá đất đối với Khu phức hợp Tháp quan sát thuộc Khu chức năng trong Khu Đô thị mới Thủ Thiêm liên quan đến Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương.

Trên cơ sở xác định lại giá đất của Khu phức hợp Tháp quan sát, tổng giá trị tăng hơn 5.000 tỉ đồng.

Sở Tài chính cho biết đây là trường hợp tiền sử dụng đất tăng cao và chủ đầu tư đã có nhiều kiến nghị. Tuy nhiên, việc xác định giá đất đã được Sở NN&MT và Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể TP thực hiện theo đúng quy định. Do đó, chưa có cơ sở để giải quyết các kiến nghị của Chủ đầu tư.

Ngoài trường hợp nêu trên, đến nay Hội đồng chưa ghi nhận thêm trường hợp nào khác.