Đẩy nhanh tiến độ đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành 20/09/2025 16:11

(PLO)- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai dự án đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, kết nối thuận lợi giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc nghiên cứu thực hiện dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản ngày 13-8 về việc nghiên cứu thực hiện dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà có nhiều ý kiến chỉ đạo.

Theo đó, chủ trương giao UBND TP.HCM nghiên cứu thực hiện dự án đã được định hướng trong Đề án phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM đến năm 2035 được Bộ Chính trị thông qua và đã có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo quy hoạch và quy định tại Luật Đường sắt, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Đồng Nai là tuyến đường sắt quốc gia, thuộc thẩm quyền quản lý đầu tư của Bộ Xây dựng.

Do đó, Bộ Xây dựng đề xuất giao UBND TP.HCM là cơ quan chủ quản dự án là chưa phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng rút kinh nghiệm trong việc báo cáo, đề xuất Thủ tướng các nội dung chưa phù hợp này.

Vị trí quy hoạch ga đầu mối Thủ Thiêm. Ảnh: Nguyễn Tiến

Để bảo đảm tiến độ dự án, bảo đảm khai thác đồng bộ mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM, kết nối thuận lợi giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành theo chỉ đạo của Thủ tướng, UBND TP.HCM cần khẩn trương tiếp nhận hồ sơ, tài liệu nghiên cứu từ Bộ Xây dựng, đồng thời chủ động xây dựng phương án đầu tư để có thể triển khai ngay khi đủ điều kiện.

Bộ Xây dựng phải sớm hoàn thiện việc điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường sắt giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, hoàn thành trong tháng 10.

UBND TP.HCM và tỉnh Đồng Nai căn cứ vào quy định tại Luật Đầu tư công khẩn trương rà soát, nghiên cứu triển khai các thủ tục cần thiết cần thiết (điều chỉnh quy hoạch, báo cáo HĐND thống nhất cơ quan chủ quản), báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP.HCM làm cơ quan chủ quản theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 13-8, Bộ Xây dựng có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, kiến nghị giao UBND TP.HCM chủ trì làm việc, thống nhất với UBND tỉnh Đồng Nai giao UBND TP là cơ quan chủ quản dự án Đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành làm cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong công tác xây dựng, vận hành và khai thác tối đa quỹ đất xung quanh khu vực dự án.

Tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành có chiều dài khoảng 42km, thiết kế đường đôi, khổ đường 1.435 mm, tốc độ thiết kế 120 km/giờ. Tuyến gồm 20 ga, vận chuyển hành khách nội ngoại ô từ TP.HCM, tỉnh Đồng Nai đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3,5 tỉ USD.