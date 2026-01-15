TP.HCM siết chặt kỷ cương công vụ: Thực hiện '5 đúng - 3 không - 2 chủ động' 15/01/2026 11:18

(PLO)- TP.HCM thực hiện nguyên tắc “5 đúng - 3 không - 2 chủ động” trong giải quyết thủ tục hành chính. Cụ thể, 5 đúng: quy trình, hồ sơ, thời hạn, thái độ, trách nhiệm; 3 không: đùn đẩy, gây sách nhiễu, kéo dài; 2 chủ động: hướng dẫn, tham mưu giải quyết.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được vừa ký ban hành chỉ thị thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030). Do vậy, có ý nghĩa quyết định, tạo đà đối với việc hiện thực hóa các mục tiêu trọng điểm, đột phá đặt ra của cả giai đoạn 2026-2030.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được ký ban hành chỉ thị thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Ảnh: LÊ THOA

Ưu tiên hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Để tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2026, UBND TP.HCM yêu cầu thực hiện quyết liệt, hiệu quả chủ đề công tác năm 2026: “Hoàn thiện, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy - Khai thông thể chế - Đột phá hạ tầng - Nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân” với quyết tâm thay đổi tư duy, đổi mới mô hình, khơi dậy mọi tiềm năng và xây dựng bộ máy hành chính phục vụ tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Quán triệt phương châm: phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng chính quyền là then chốt, trong đó công tác cán bộ là then chốt của then chốt, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại là trọng yếu, thường xuyên.

TP.HCM ưu tiên nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Ảnh: THUẬN VĂN

Xác định mục tiêu cao nhất trong năm 2026 là “tạo chuyển biến thực chất, rõ nét, đo lường được” trong phương thức quản trị theo kết quả, trong phát triển kinh tế và trong chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Phấn đấu hoàn thành đạt, vượt 26 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Trong đó ưu tiên các nguồn lực hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt hai con số; phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước đạt trên 20% dự toán Trung ương giao.

Tập trung chỉ đạo, thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi, tạo chuyển biến lan tỏa; chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị rủi ro và phục vụ, từ cách làm theo kế hoạch sang theo mục tiêu và sản phẩm; từ báo cáo tiến độ sang báo cáo hiệu quả, kết quả thực chất; từ “có làm” sang “biết làm và làm đến nơi đến chốn”.

UBND TP.HCM cũng chỉ đạo thủ trưởng cơ quan, đơn vị tập trung ngay vào xử lý công việc, triển khai nhiệm vụ năm 2026, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tồn đọng kéo dài nhiều năm.

Triển khai khẩn trương, nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các đề án, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy, HĐND và UBND TP… Thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, hiện đại, bao trùm và bền vững.

Bên cạnh đó, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực bảo đảm mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế nhanh, bền vững trên cơ sở đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế.

Triển khai quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt và thu hút mọi nguồn lực xã hội; quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026 được giao; kiểm soát chặt chẽ tiến độ giải ngân theo tháng đối với từng dự án, nhất là các dự án, công trình trọng điểm, tạo động lực tăng trưởng của TP trong năm 2026 và cả giai đoạn 2026 - 2030.

Xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu; phấn đấu tỷ trọng kinh tế số đạt từ 30% GRDP trở lên; phát triển TP theo hướng trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước; tiếp tục cải thiện, nâng cấp môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh; phấn đấu tổng vốn đầu tư xã hội khoảng 30% trong GRDP.

Cũng theo chỉ thị, TP.HCM sẽ tái cấu trúc không gian đô thị, tái bố trí dân cư phù hợp và tối ưu, đồng bộ với định hướng phát triển “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 động lực”. Ưu tiên huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng trọng điểm, thực hiện các giải pháp khắc phục các hạn chế về ngập lụt, ùn tắc giao thông và vệ sinh môi trường, kiểm soát ô nhiễm không khí, xử lý rác thải; đồng thời quan tâm vấn đề đảm bảo an ninh năng lượng và an ninh nguồn nước.

Tập trung toàn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược: đường ven biển TP.HCM - Cần Giờ - Vũng Tàu, cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, Quốc lộ 1A, Võ Văn Kiệt nối dài, Quốc lộ 22, Quốc lộ 13, các tuyến đường sắt nội thị (đặc biệt ưu tiên kết nối hai sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành, Bàu Bàng - Cái Mép), đường Vành đai 2, 3, 4 cùng các dự án quy mô lớn như Trung tâm Chính trị - Hành chính, Trung tâm Tài chính Quốc tế, khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa, khu liên hợp Rạch Chiếc,...

Siết chặt kỷ cương công vụ

Để xây dựng chính quyền TP.HCM kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ, Chỉ thị nhấn mạnh phải đổi mới tư duy, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, biết làm, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, khắc phục triệt để tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc thiếu trách nhiệm... để đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản trị một đô thị đầu tàu, xứng tầm không gian phát triển mới.

TP.HCM sẽ siết chặt kỷ cương công vụ. Ảnh: LÊ THOA

Tiếp tục sắp xếp, củng cố bộ máy hành chính, bố trí cán bộ ở đội hình nào thì đội hình đó phải mạnh hơn, xử lý dứt điểm tình trạng thừa, thiếu cán bộ, công chức chuyên môn tại cấp xã.

Song song đó, tăng cường kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, cắt giảm tối thiểu 10% số lượng hội nghị, cuộc họp; hạn chế tối đa các cuộc họp không cần thiết, tăng cường họp trực tuyến; kiểm soát chặt chẽ thời gian, nội dung các cuộc họp đảm bảo quy chế làm việc, thẩm quyền quyết định.

UBND TP.HCM nhấn mạnh siết chặt kỷ cương công vụ, áp dụng nghiêm công thức “3-3”: Giải quyết sự việc họp không quá 3 lần; mỗi lần họp không cách nhau quá 3 tuần.

Thực hiện nguyên tắc “5 đúng - 3 không - 2 chủ động” trong giải quyết thủ tục hành chính. Cụ thể, 5 đúng: quy trình, hồ sơ, thời hạn, thái độ, trách nhiệm; 3 không: đùn đẩy, gây sách nhiễu, kéo dài; 2 chủ động: hướng dẫn, tham mưu giải quyết.

Ngoài ra, quán triệt và thực hiện tốt công thức “1-3-7” trong giải quyết xử lý hồ sơ hành chính: Tiếp nhận, phân công cán bộ thực hiện trong 1 ngày; phối hợp xử lý trong 3 ngày; thời hạn hoàn thành mỗi công việc không quá 7 ngày.