Khẩn trương trình HĐND TP.HCM chủ trương đầu tư cầu Thủ Thiêm 4 cùng nhiều dự án 13/01/2026 20:03

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Tài chính khẩn trương rà soát, tổng hợp và dự thảo Tờ trình của UBND TP trình HĐND TP thông qua chủ trương đầu tư dự án cầu Thủ Thiêm 4 tại kỳ họp gần nhất.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm TP.

Sau khi nghe báo cáo sở, ban, ngành, Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường ghi nhận sự chủ động của các sở, ngành và chủ đầu tư trong việc chuẩn bị hồ sơ các dự án trọng điểm.

Cầu Thủ Thiêm 4 sẽ được thực hiện ở phường Tân Thuận và phường An Khánh, bắc qua sông Sài Gòn. Ảnh: THUẬN VĂN

Tuy nhiên, tiến độ triển khai một số dự án còn chậm, hồ sơ chưa hoàn thiện đồng bộ, cần tiếp tục tập trung quyết liệt, bảo đảm đủ điều kiện trình HĐND TP theo đúng kế hoạch.

Theo đó, đối với dự án Xây dựng cầu Thủ Thiêm 4, Phó Chủ tịch UBND TP giao Ban Quản lý đường sắt đô thị, Ban Quản lý phát triển đô thị TP khẩn trương có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Tài chính theo đề nghị của Sở này, hoàn thành trước ngày 14-1, không được chậm trễ.

Sở Xây dựng khẩn trương có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Tài chính theo đề nghị của Sở; thực hiện kiểm tra, rà soát và hoàn thiện hồ sơ trình chủ trương đầu tư dự án, bảo đảm nội dung dự án phù hợp, đồng bộ, thống nhất.

Trong đó, lưu ý bổ sung, làm rõ các nội dung đã được các cơ quan liên quan cho ý kiến tại Báo cáo thẩm định, ý kiến của Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND TP, cùng các ý kiến góp ý khác có liên quan; hoàn thành trước ngày 14-1.

Sở Tài chính được giao khẩn trương rà soát, tổng hợp và dự thảo Tờ trình của UBND TP trình HĐND TP thông qua chủ trương đầu tư dự án tại kỳ họp gần nhất đảm bảo đầy đủ thủ tục, quy trình theo đúng quy định; hoàn thành trước ngày 16-1.

Bên cạnh dự án cầu Thủ Thiêm 4, Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường cũng chỉ đạo sở, ngành thực hiện các dự án khác để sớm trình HĐND TP, gồm: dự án nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Lộc (đoạn từ đường Trần Văn Giàu đến đường số 2A - Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc); dự án xây dựng tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3 TP.HCM; dự án xây dựng đường trục Đông Tây (đường Võ Văn Kiệt) nối dài từ Quốc lộ 1 đến ranh tỉnh Long An.

Trước đó, dự án xây dựng Cầu Thủ Thiêm 4 được đề xuất phương án đầu tư theo hình thức PPP (loại hợp đồng BOT). Ngày 7-1, tại Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM đã thông qua việc điều chỉnh nguồn vốn đầu tư dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 sang đầu tư công để đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn lực của TP, trên cơ sở cân đối, bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.