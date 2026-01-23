Trung ương thống nhất bầu 23 thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV 23/01/2026 15:16

(PLO)- Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV gồm 25 người, trong đó 23 ủy viên chuyên trách, hai ủy viên kiêm nhiệm. Ông Trần Sỹ Thanh tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Ngày 23-1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV gồm 25 người, trong đó 23 ủy viên chuyên trách, hai ủy viên kiêm nhiệm.

Các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: TTXVN

Hội nghị đã thực hiện các bước ứng cử, đề cử, xin rút khỏi danh sách đề cử và thông qua danh sách bầu cử đối với 26 người được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đề cử. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bầu cử theo đúng quy định.

Kết quả, có 23 người đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu trúng cử tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV với số phiếu tín nhiệm tập trung cao. Ông Trần Sỹ Thanh tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

23 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, gồm:

1. Ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

2. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

3. Ông Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

4. Bà Trần Thị Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

5. Ông Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

6. Ông Hà Quốc Trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

7. Ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

8. Ông Bùi Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

9. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

10. Ông Lê Văn Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

11. Ông Đào Thế Hoằng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

12. Ông Lê Nguyễn Nam Ninh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

13. Ông Đinh Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

14. Ông Trần Quốc Bình, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

15. Ông Trịnh Thế Bình, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

16. Ông Trần Văn Phúc, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

17. Ông Triệu Văn Chiến, Vụ trưởng Vụ địa bàn III, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

18. Ông Phạm Thái Hà, Vụ trưởng Vụ địa bàn VIII, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

19. Ông Trần Việt Hà, Vụ trưởng Vụ địa bàn VI, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

20. Ông Hoàng Công Huấn, Vụ trưởng Vụ địa bàn IIA, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

21. Ông Ngô Đăng Nhật, Vụ trưởng Vụ Địa bàn I, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

22. Ông Nguyễn Văn Oanh, Vụ trưởng Vụ Địa bàn V, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

23. Bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng.