Mainoo chính thức chốt tương lai với MU 03/01/2026 12:59

(PLO)- Kobbie Mainoo chính thức chốt tương lai với MU, đưa ra quyết định cuối cùng về việc rời Old Trafford, trong một sự thay đổi bất ngờ về chuyển nhượng.

Kobbie Mainoo đã sa sút phong độ nghiêm trọng tại MU kể từ khi Ruben Amorim trở thành HLV trưởng, dẫn đến những đồn đoán thường xuyên về tương lai lâu dài của tiền vệ người Anh này tại Old Trafford. Bây giờ, Mainoo chính thức chốt tương lai với MU.

Theo đó, Kobbie Mainoo vẫn quyết tâm gặt hái thành công trong sự nghiệp tại Manchester United bất chấp 13 tháng đầy thử thách dưới thời HLV Ruben Amorim, khiến anh mất suất trong đội hình chính tại Old Trafford. Ngôi sao trẻ của học viện đào tạo MU đã nổi lên dưới thời HLV Erik ten Hag và chỉ trong vòng một năm sau khi ra mắt đã được khoác áo đội tuyển Anh vào chung kết Euro 2024.

Nhưng kể từ khi HLV người Hà Lan bị MU sa thải, giá trị của Mainoo đã giảm sút đáng kể khi Amorim ưu tiên những lựa chọn khác. Mainoo chỉ đá chính 16 trong số 61 trận đấu dưới thời Amorim dẫn dắt MU và lần cuối cùng anh có tên trong đội hình xuất phát là trong trận thua thảm hại trước Grimsby ở League Two thuộc Cúp Liên đoàn Anh hồi tháng 8 năm ngoái, điều này chắc chắn không giúp ích gì cho việc Mainoo được ra sân nhiều hơn.

Tờ The Sun (Anh) đưa tin rằng mối quan hệ làm việc giữa phía Mainoo và Amorim đã căng thẳng ngay cả trước khi người anh cùng cha khác mẹ của tiền vệ này mặc chiếc áo phông "Giải phóng Kobbie Mainoo" tại Old Trafford trong trận hòa 4-4 với Bournemouth ở Premier League vào tháng trước. Điều này sẽ khiến HLV Amorim không hài lòng.

Mainoo chính thức chốt tương lai với MU khi sẵn sàng ở lại Old Trafford. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Bất chấp tất cả những điều đó và những tin đồn chuyển nhượng đến các CLB khác, những người thân cận với ngôi sao 20 tuổi của Manchester United khẳng định Mainoo quyết tâm vực dậy sự nghiệp tại Old Trafford và phát huy hết tiềm năng của mình tại CLB mà anh đã gắn bó từ thuở nhỏ.

MU đã từ chối yêu cầu được cho mượn của Mainoo vào mùa hè năm ngoái và bất chấp những tin đồn xuất hiện trở lại trước kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, HLV Amorim một lần nữa khẳng định rõ ràng rằng tiền vệ này sẽ không rời Old Trafford, dù chỉ là tạm thời. HLV người Bồ Đào Nha vẫn khẳng định Mainoo là tương lai của MU, bất chấp việc ông không cho Mainoo ra sân nhiều.

Hợp đồng của Mainoo sẽ hết hạn vào năm 2027 nhưng MU có quyền gia hạn thêm một năm, điều này có nghĩa là phía cầu thủ không có hy vọng gây sức ép để ra đi, nhưng họ có thể tận dụng điều đó để có lợi cho mình. Tuy nhiên, Mainoo đã từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng đầu tiên của MU vào đầu năm 2025.

Cầu thủ quốc tế người Anh này chỉ mới 17 tuổi khi ký hợp đồng gần nhất với MU vào tháng 2 năm 2023. Kể từ đó, Mainoo trải qua nhiều thăng trầm, anh đã thi đấu và ghi bàn trong trận chung kết FA Cup và đóng vai trò quan trọng ở đội tuyển Anh tại Euro 2024.

Việc thiếu thời gian thi đấu đang gây bất lợi cho Mainoo. Hy vọng được tham dự một giải đấu lớn lần thứ hai cùng đội tuyển Anh của Mainoo đang bị đe dọa khi Thomas Tuchel nhiều khả năng sẽ không chọn anh vào đội hình tham dự World Cup 2026 mùa hè này.

Kobbie Mainoo là một trong tám cầu thủ vắng mặt trong trận hòa không mấy ấn tượng 1-1 tại Premier League của Manchester United trước đội cuối bảng Wolves, đội bóng đã giành được điểm thứ ba của mùa giải tại Old Trafford.