Thể thao Việt Nam và cơn mưa vàng ngày cuối SEA Games 19/12/2025 11:20

(PLO)- Ngày 19-12 là thời điểm cao trào của SEA Games 33 khi cũng là ngày thi đấu cuối cùng, nơi nhiều môn thể thao thế mạnh của đoàn Thể thao Việt Nam đồng loạt bước vào tranh tài.

Với khí thế hưng phấn, sự tự tin được đẩy lên cao độ và quyết tâm cống hiến vì màu cờ sắc áo, các vận động viên Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo nên một ngày thi đấu bùng nổ, mang về thêm nhiều tấm huy chương vàng để khép lại kỳ SEA Games 33 thành công.

Tâm điểm trong ngày thi đấu này hướng mạnh về môn Vật, lĩnh vực mà Việt Nam luôn khẳng định vị thế hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Các đô vật Phạm Như Duy (57kg), Nguyễn Hữu Định (65kg), Cấn Tất Dự (74kg) và Trần Văn Trường Vũ (86kg) sẽ chính thức bước vào các lượt đấu vòng loại từ 10 sáng.

Những năm qua, Vật Việt Nam luôn duy trì phong độ ổn định và sở hữu bề dày thành tích ấn tượng tại các đấu trường quốc tế cũng như SEA Games. Chỉ sau hai ngày tranh tài ở kỳ Đại hội này, đội tuyển Vật Việt Nam đã giành tới 7 trong tổng số 8 huy chương vàng, cho thấy sự vượt trội rõ rệt. Với lực lượng hiện có, người hâm mộ hoàn toàn có cơ sở tin tưởng các đô vật Việt Nam sẽ tiếp tục nối dài mạch chiến thắng, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của toàn đoàn.

Thể thao Việt Nam chờ đợi cơn mưa vàng ở ngày khóa sổ SEA Games. Ảnh: TN.

Bên cạnh Vật, Boxing cũng là môn thi đấu được kỳ vọng lớn trong ngày 19-12. Sáu trận chung kết sẽ diễn ra vào đầu giờ chiều, và đây được xem là “mỏ vàng” tiềm năng của Thể thao Việt Nam. Boxing từ lâu đã là môn thế mạnh, nơi các võ sĩ Việt Nam thường xuyên cạnh tranh sòng phẳng và giành chiến thắng trước những đối thủ mạnh trong khu vực.

Trước sự thách thức lớn đến từ các tay đấm Thái Lan, những cái tên như Nguyễn Văn Đương, Hà Thị Linh, Hoàng Ngọc Mai, Bùi Phước Tùng, Ngô Ngọc Linh Chi hay Nguyễn Huyền Trân được kỳ vọng sẽ thi đấu với phong độ cao nhất để mang về những huy chương danh giá.

Niềm hy vọng vàng cũng được đặt vào môn Bắn súng. Trong ngày thi đấu cuối, các xạ thủ Việt Nam sẽ bước vào tranh tài ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh và 50m súng trường ba tư thế nam. Đây đều là những nội dung sở trường của Bắn súng Việt Nam, với sự góp mặt của các gương mặt giàu kinh nghiệm và đẳng cấp như Phạm Quang Huy hay Hà Minh Thành, những người đủ khả năng tạo nên đột phá.

Các võ sĩ Việt Nam tranh thủ gặt hái vàng ở ngày cuối cùng SEA Games. Ảnh: TN.

Ngoài ra, nhiều môn khác như Đấu kiếm, Bóng bàn, Cờ vua, Đua thuyền, Triathlon và Thể dục Aerobic cũng hứa hẹn mang về thêm huy chương vàng khi các vận động viên Việt Nam đã góp mặt ở những trận đấu quyết định.

Sau chiến thắng đầy cảm xúc của đội tuyển bóng đá nam tối 18-12, đoàn Thể thao Việt Nam hiện đang sở hữu 73 huy chương vàng, tạm xếp sau Indonesia và Thái Lan. Trong bối cảnh Singapore không còn khả năng bám đuổi, ngày thi đấu cuối cùng được xem là cơ hội để Việt Nam bứt phá, cạnh tranh quyết liệt vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương, đồng thời khép lại Đại hội bằng một dấu ấn rực rỡ.