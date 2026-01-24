Báo Hàn gọi tên ‘thảm họa’, đòi trảm HLV sau cú ngã trước 10 cầu thủ Việt Nam 24/01/2026 11:42

(PLO)- Truyền thông Hàn Quốc đã phản ứng dữ dội sau thất bại của U-23 Hàn Quốc trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn U-23 Việt Nam ở trận tranh hạng ba giải U-23 châu Á tổ chức tại Jeddah (Saudi Arabia).

Trận thua trên chấm luân lưu trước U-23 Việt Nam chỉ còn 10 người bị nhiều tờ báo xứ Kim chi mô tả là “Thảm họa Jeddah”, kèm theo làn sóng chỉ trích nhắm thẳng vào HLV Lee Min-sung và lời kêu gọi thay tướng.

Màn so tài giữa hai đội khép lại với tỷ số hòa 2-2 sau 90 phút, rồi U-23 Hàn Quốc gục ngã 6-7 trong loạt sút phạt đền. Với U-23 Việt Nam, đây là cột mốc đáng nhớ dưới thời HLV Kim Sang-sik khi giành hạng ba, thành tích tốt nhất của đội kể từ kỳ giải 2018.

Báo chí Hàn đặc biệt “soi” cách đội nhà thủng lưới trước. Phút 30 hiệp một, Việt Nam mở tỷ số sau một pha xâm nhập vòng cấm và dứt điểm ở tư thế khá thoải mái. Các bài tường thuật nhấn mạnh chi tiết hàng thủ Hàn Quốc có quân số đầy đủ nhưng vẫn để lộ khoảng trống, cho rằng một số cầu thủ mải nhìn bóng, chậm nhận ra hướng di chuyển của đối phương.

Các tuyển thủ trẻ Hàn Quốc bị chỉ trích nhiều vì 11 người đã thua 10 người phía bên kia. Ảnh: TAFC.

Điều khiến người Hàn càng bức bối là chỉ vài ngày trước đó, U-23 Việt Nam từng thua U-23 Trung Quốc 0-3, vậy mà vẫn có thể khiến họ trả giá trong trận phân định huy chương.

Sang hiệp hai, Hàn Quốc vùng lên và gỡ hòa bằng cú sút xa của Kim Tae-won ở phút 69. Niềm vui chưa kịp kéo dài thì hai phút sau, đội trưởng Đình Bắc đáp trả bằng pha đá phạt đưa bóng vượt hàng rào đi thẳng vào lưới, tái lập thế dẫn trước cho Việt Nam. Các bình luận từ Hàn Quốc thừa nhận đây là khoảnh khắc có chất lượng chuyên môn cao, đồng thời chỉ trích khả năng tổ chức phòng ngự tình huống cố định của đội nhà.

Kịch tính đẩy lên đỉnh ở cuối trận khi Đình Bắc nhận thẻ đỏ vì pha vào bóng khiến đối thủ đau ở ống chân. Việt Nam chỉ còn 10 người từ phút 86, mở ra cơ hội vàng cho Hàn Quốc. Đội bóng áo trắng tận dụng được lợi thế quân số để gỡ hòa ở phút bù giờ thứ 7, sau một tình huống đỡ bóng bằng ngực rồi tung cú sút chân trái cận thành, kéo trận đấu vào hiệp phụ trong không khí nghẹt thở.

Thủ thành Cao Văn Bình và đồng đội đã ngăn cản các chân sút Hàn Quốc ghi bàn trong suốt 30 phút của hai hiệp phụ. Ảnh: TAFC.

Thế nhưng điều khiến truyền thông Hàn Quốc tức giận lại nằm ở 30 phút hiệp phụ. Nhiều bài viết cho rằng U-23 Hàn Quốc gần như không tạo được sức ép đủ lớn dù đá hơn người, lối chơi thiếu ý tưởng và không cho thấy bản lĩnh của một đội bóng vốn được kỳ vọng.

Trận đấu phải phân định bằng loạt luân lưu, nơi hai đội sút thành công đến lượt thứ 6. Đến lượt thứ 7, cú sút của Bae Hyeon-seo bị thủ môn Cao Văn Bình cản phá, còn Thanh Nhàn đánh lừa được thủ môn Hwang Jae-yoon để kết thúc loạt đấu, đẩy Hàn Quốc xuống hạng 4.

Sau trận, HLV Lee Min-sung thừa nhận đội đáng lẽ cần bình tĩnh hơn và cho rằng Hàn Quốc vẫn chưa hoàn thiện, phải tiếp tục cải thiện. Ở phía bên kia, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh học trò dù chỉ còn 10 người vẫn tin có thể chịu đựng đến cuối trận và ông tự hào về tinh thần của đội.

HLV Lee Min-sung có nhiều khả năng bị sa thải sau trận thua bị xem là "thảm họa". Ảnh: KFA.

Dù kết quả chính thức được tính là hòa do phải phân định thắng thua bằng luân lưu, báo chí Hàn vẫn coi đây là cú sốc lớn: lần đầu sau 10 trận ở cấp độ này, U-23 Hàn Quốc “thua” U-23 Việt Nam theo nghĩa bị loại khỏi cuộc đua huy chương.

Cơn bão chỉ trích còn lan sang viễn cảnh dài hạn. Truyền thông Hàn cảnh báo triển vọng tại Asiad Aichi - Nagoya (dự kiến tháng 9) trở nên u ám, đồng thời lo ngại hành trình giành vé Olympic Los Angeles 2028 sẽ cực kỳ gian nan nếu bộ mặt đội bóng không thay đổi.

Vì vậy, nhiều ý kiến khẳng định chuyện thay HLV là khó tránh khỏi. Họ nhắc lại một sự việc tương tự đã xảy ra cách đây tám năm. Năm 2018, HLV Kim Bong-gil bị sa thải sau khi đội tuyển U-23 Hàn Quốc chỉ đứng thứ tư. “Thảm họa Jeddah” mà báo chí Hàn gắn cho trận thua Việt Nam đang trở thành ngọn lửa thổi bùng sức ép lên chiếc ghế của HLV Lee Min-sung.