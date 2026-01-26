Chiến Nam: Ve Sầu Thoát Xác và màn so găng nảy lửa giữa Votado với Muay Thái 26/01/2026 10:46

(PLO)- Chiến Nam: Ve Sầu Thoát Xác đang thu hút sự chú ý đặc biệt của khán giả và giới chuyên môn khi lựa chọn khai thác dòng phim hành động - võ thuật theo hướng thực chiến, hạn chế kỹ xảo và đặt trọng tâm vào chiều sâu tâm lý nhân vật.

“Chiến Nam: Ve Sầu Thoát Xác” đang nổi lên như một bước ngoặt khi chọn đường đi khó của hành động - võ thuật theo kiểu thực chiến, hạn chế kỹ xảo, đẩy trọng tâm về câu chuyện con người và những vết nứt nội tâm.

Không có “siêu anh hùng” bất bại, bộ phim đặt khán giả trước một nhân vật chính có thể mệt mỏi, có thể đau đớn, có thể hoang mang, nhưng vẫn bước tiếp vì điều anh tin là đúng.

Hơn 10 năm cho 1 bộ phim võ thuật

Theo chia sẻ từ ê-kíp, dự án được thai nghén hơn một thập kỷ. Quãng thời gian dài ấy chỉ để mãi giũa kịch bản và hoàn thiện ngôn ngữ điện ảnh. Phim định hình xoay quanh thông điệp xuyên suốt về hành trình “thoát xác”, một kiểu tái sinh bắt buộc, khi con người phải đi qua mất mát, chấn thương và những cuộc đối đầu khốc liệt, cả về thân thể lẫn tinh thần, trước khi đủ bản lĩnh bước sang một phiên bản khác của chính mình.

Tựa đề “Ve sầu thoát xác” gợi hình ảnh lớp vỏ cũ rơi xuống để sự sống mới hình thành. Trong câu chuyện này, hình ảnh ấy phản chiếu trực tiếp quá trình trưởng thành của Chiến Nam, nhân vật trung tâm.

Bộ phim võ thuật gay cấn ra mắt từ ngày 30-1-2026.

Anh là một chiến sĩ cảnh sát đối mặt với áp lực nghề nghiệp, hiểm nguy thường trực và những tổn thương riêng khó gọi tên. Trên hành trình truy đuổi công lý, anh buộc phải học cách chế ngự cảm xúc, chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình và chấp nhận cái giá đôi khi quá đắt mà “đúng” có thể phải trả.

Chiến Nam được xây dựng theo mẫu người hùng đời thường không hoàn hảo, không theo kiểu phim thần tượng, càng không phải mẫu nhân vật cứ lao vào đánh là thắng. Điểm hấp dẫn nằm ở các lớp tâm lý với áp lực công việc đè nặng, nỗi đau mất mát âm ỉ, sự giằng xé giữa nhiệm vụ và phần người bên trong.

Khi một nhân vật hành động được đặt trong trạng thái dễ vỡ như vậy, những trận đánh không còn là màn trình diễn cơ bắp đơn thuần mà trở thành sự quật khởi của ý chí, của sự tỉnh táo và khả năng đứng vững sau khi đã bị đánh gục.

Viên cảnh sát Chiến Nam do diễn viên Long Ka thủ vai đụng độ nảy lửa với "Sói Xám" Nguyễn Trần Duy Nhất.

Đảm nhận vai Chiến Nam là diễn viên Long Ka. Anh cho biết đã trải qua nhiều tháng tập luyện thể lực và võ thuật, đồng thời dành thời gian nghiên cứu tâm lý nhân vật để thể hiện rõ sự biến chuyển nội tâm xuyên suốt bộ phim. Việc tự thực hiện phần lớn cảnh hành động là lựa chọn quan trọng nhằm giữ tính chân thực, giúp cảm xúc không bị đứt đoạn khi chuyển từ những khoảnh khắc nặng nề sang những pha đối đầu căng thẳng.

Với một phim theo phong cách thực chiến, yếu tố “thật” trở thành tiêu chí sống còn: từ nhịp thở, mồ hôi, độ hụt hơi, cho tới cách nhân vật phản ứng sau va chạm.

Màn đối đầu võ thuật nảy lửa giữa Votado và Muay Thái

Một điểm nhấn khiến “Chiến Nam: Ve Sầu Thoát Xác” được chú ý là lần đầu đưa võ phái Votado lên màn ảnh rộng Việt Nam. Đây là hệ phái đặt trọng tâm vào nội lực, kiểm soát hơi thở, sự tỉnh thức và khả năng làm chủ cảm xúc trong chiến đấu.

Nhi Katy vừa mềm mại, vừa mạnh mẽ trong những lớp diễn như đời thường.

Ê-kíp lý giải lựa chọn này không chỉ để tạo sự mới lạ về mặt hình ảnh, mà còn phù hợp với triết lý của Chiến Nam: đánh nhau không phải để chứng minh mình mạnh, mà để thắng được phần nóng nảy, sợ hãi và giới hạn của chính bản thân.

Vì theo đuổi tinh thần thực chiến, phim hạn chế tối đa CGI, dây cáp hay cách dựng cắt dồn dập để “đánh lừa” cảm giác. Máy quay được xử lý nhằm giữ mạch chuyển động liên tục, giúp người xem cảm nhận rõ lực ra đòn, độ va chạm và nhịp căng của từng pha giao đấu. Đây là điểm khác biệt đáng kể so với nhiều phim hành động nội địa vốn hay phụ thuộc vào cắt dựng nhanh để che đậy sự thiếu hụt về động tác.

Cao trào được trông đợi nhất nằm ở màn đối đầu giữa hai phong cách võ thuật tương phản: Votado và Muay Thái. Đứng bên kia chiến tuyến là Sói Xám do võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất đảm nhận, nhân vật hứa hẹn mang đến chất “sát thương” với tốc độ và sức mạnh đặc trưng của Muay Thái.

10 năm cho 1 dự án điện ảnh chất lượng.

Giữa một bên thiên về kiểm soát và nội lực, bên còn lại đại diện cho sự áp đảo trực diện, cuộc chạm trán là cuộc đấu của triết lý, bản lĩnh và cách mỗi người chọn để tồn tại trong bạo lực.

Với hành trình hơn 10 năm ấp ủ, một nhân vật trung tâm giàu nội tâm, cùng lựa chọn táo bạo đưa Votado lên phim, “Chiến Nam: Ve Sầu Thoát Xác” là một phim võ thuật Việt vừa “đã mắt” vừa có câu chuyện đáng nhớ.

