Luật sư nói thẳng về 7 cầu thủ Malaysia trở lại gặp tuyển Việt Nam 27/01/2026 12:54

(PLO)- Đội tuyển Malaysia tưởng như đã thở phào khi hàng loạt trụ cột được phép trở lại sân cỏ, nhưng phía sau tin vui ấy lại là một dấu hỏi lớn về ý nghĩa thực sự của những trận đấu sắp tới, đặc biệt ở chuyến làm khách tuyển Việt Nam.

Lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra ngày 31-3-2026 trên sân của đội tuyển Việt Nam, các tuyển thủ nhập tịch Malaysia có thể trở lại thi đấu. Trong lúc các ngôi sao tái xuất, nguy cơ mọi nỗ lực trên sân có thể bị xóa sạch vẫn lơ lửng, khiến hành trình của đội tuyển Malaysia trở nên rất mong manh.

Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM, bảy cầu thủ từng bị FIFA treo giò gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel đã được Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) chấp thuận tạm hoãn thi hành án cấm thi đấu 12 tháng. Quyết định này cho phép họ lập tức ra sân trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng liên quan đến đơn kháng cáo.

Tuy nhiên, luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli cảnh báo rằng sự “tự do” hiện tại chỉ mang tính tạm thời và ẩn chứa nhiều rủi ro pháp lý. Theo ông, việc CAS chấp thuận hoãn án dựa trên các điều khoản R48 và R37 của bộ luật, vốn cho phép cầu thủ tiếp tục thi đấu trong khi hồ sơ kháng cáo đang được xem xét. Đây là thủ tục quen thuộc trong các vụ tranh chấp thể thao quốc tế, chứ không phải tín hiệu cho thấy Malaysia đang nắm ưu thế.

Luật sư Nik Erman Nik Roseli lên tiếng về phán quyết mới nhất của CAS cũng chưa có gì bảo đảm lệnh trừng phạt của FIFA dừng lại. Ảnh: TNST.

Nik Erman giải thích với NST, để được chấp thuận tạm hoãn, đơn kháng cáo phải đáp ứng ba điều kiện chính. Trước hết là nguy cơ thiệt hại không thể khắc phục, chẳng hạn cầu thủ mất đi quãng thời gian thi đấu đỉnh cao nếu sau này được xử thắng kiện. Kế đến là khả năng thành công của đơn kháng cáo, tức phải chứng minh được cơ sở pháp lý đủ thuyết phục. Cuối cùng là yếu tố cân bằng lợi ích, trong đó quyền lợi của cầu thủ phải được đánh giá cao hơn lợi ích của FIFA.

Dù vậy, ông nhấn mạnh quyết định tạm thời này không phản ánh quan điểm cuối cùng của CAS. Hội đồng trọng tài chưa cần đi sâu vào bản chất vụ việc, mà chỉ xem xét liệu đơn kháng cáo có đủ căn cứ để tiếp tục hay không. Nói cách khác, khả năng thất bại vẫn hoàn toàn hiện hữu.

Các tuyển thủ nhập tịch Malaysia vẫn còn nguy cơ bị treo giò. Ảnh: TNST.

Điều khiến người hâm mộ Malaysia lo ngại nhất nằm ở kịch bản xấu. Nếu CAS bác đơn kháng cáo, án treo giò sẽ được khôi phục, đồng thời mọi trận đấu có sự góp mặt của các cầu thủ này trong giai đoạn tạm hoãn đều có nguy cơ bị hủy kết quả. Điều tương tự từng xảy ra trước đây, khi FIFA xóa điểm các trận đấu bị coi là sử dụng cầu thủ không hợp lệ.

Nguy cơ ấy đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh Malaysia đang dẫn đầu bảng F vòng loại Asian Cup với 15 điểm sau 5 lượt trận, xếp trên tuyển Việt Nam (12 điểm), Lào (3 điểm) và Nepal (0 điểm). Trận đấu quyết định với tuyển Việt Nam trên sân Thiên Trường vào ngày 31-3 vì thế có thể trở thành “con dao hai lưỡi”, bởi nếu Malaysia thắng trên sân cỏ chưa chắc đã mang lại giá trị trên bảng xếp hạng nếu phán quyết cuối cùng quay lưng với họ.