Sốc: 7 cầu thủ Malaysia thoát án FIFA, trở lại đúng hẹn gặp Việt Nam 27/01/2026 07:41

(PLO)- Bóng đá Malaysia vừa đón nhận một cú ngoặt kịch tính khi 7 cầu thủ nhập tịch bất ngờ được bật đèn xanh trở lại thi đấu, sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) ra quyết định tạm hoãn thi hành án phạt do FIFA ban hành.

Phán quyết của CAS được xem như “phao cứu sinh” giúp 7 cầu thủ bị cho là nhập tịch “lậu” của Malaysia tiếp tục sự nghiệp trong lúc chờ kết quả cuối cùng của quá trình kháng cáo.

Trong thông báo chính thức phát đi ngày 26-1, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) xác nhận CAS đã chấp thuận đơn xin hoãn thi hành án được nộp bởi 7 cầu thủ liên quan. Những cái tên được nhắc đến gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel, tất cả đều từng bị FIFA cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng kèm theo các án phạt tài chính.

Theo FAM, quyết định của CAS có hiệu lực ngay lập tức, đồng nghĩa với việc các án phạt tạm thời bị vô hiệu hóa cho đến khi cơ quan này đưa ra phán quyết cuối cùng về đơn kháng cáo. Trong khoảng thời gian đó, 7 cầu thủ được phép thi đấu chuyên nghiệp, tập luyện, ký hợp đồng và tham gia đầy đủ các hoạt động liên quan đến bóng đá ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

CAS cho phép các cầu thủ nhập tịch Malaysia hoạt động bình thường trở lại, sau án phạt tiền và treo giò 1 năm của FIFA. Ảnh: TAFC.

Trước đó, FIFA đã áp dụng án treo giò đối với nhóm cầu thủ gốc lai này với cáo buộc liên quan đến việc làm giả hoặc cung cấp sai lệch giấy tờ chứng nhận đủ điều kiện thi đấu. Không chấp nhận phán quyết nói trên, FAM đã nhanh chóng đệ đơn kháng cáo lên CAS, cho rằng các hình phạt của FIFA là quá nặng và còn nhiều điểm cần được xem xét lại về mặt pháp lý.

Trong tuyên bố đăng tải trên trang Facebook chính thức, FAM nhấn mạnh việc CAS chấp thuận hoãn thi hành án không đồng nghĩa với việc các cầu thủ đã được minh oan hoàn toàn. Tuy nhiên, đây là bước tiến quan trọng, tạo điều kiện để họ không bị gián đoạn sự nghiệp trong thời gian chờ kết luận cuối cùng từ cơ quan tài phán thể thao cao nhất thế giới.

Với quyết định mới nhất này, các cầu thủ nhập tịch tạm thời trút bỏ áp lực nặng nề, đồng thời mang lại sự nhẹ nhõm lớn cho bóng đá Malaysia. Phán quyết cuối cùng của CAS vẫn đang được chờ đợi và cũng là quyết định tương lai lâu dài của các cầu thủ cũng như uy tín của FAM trên trường quốc tế.

Holgado từng ghi bàn trong trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 thắng đội khách Việt Nam 4-0 vào ngày 10-6-2025. Ảnh: TAFC.

Cần biết thêm 7 gương mặt này đã từng ra sân trong trận thắng đậm tuyển Việt Nam 4-0 lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 10-6-2025 và sau đó FIFA đã phát hiện họ sử dụng hồ sơ nhập tịch giả mạo. FIFA cũng đã xử thua 3 trận giao hữu của đội tuyển Malaysia có sự góp sức của các cầu thủ này.

Như vậy, các cầu thủ nhập tịch này có thể trở lại trong trận tái đấu tuyển Việt Nam vào ngày 31-3 ở loạt trận cuối cùng Asian Cup 2027 trên sân Thiên Trường.