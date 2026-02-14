‘Rời khỏi MU là quyết định sáng suốt nhất đời tôi’ 14/02/2026 09:09

Tiền vệ cánh người Brazil khẳng định anh hoàn toàn không hối tiếc khi chia tay MU, thậm chí còn xem việc chuyển đến Tây Ban Nha là bước ngoặt quan trọng nhất trong sự nghiệp.

Gia nhập Manchester United vào tháng 8-2022 từ Ajax Amsterdam với mức phí lên tới 82 triệu bảng, Antony từng được kỳ vọng sẽ trở thành mũi tấn công chủ lực của đội chủ sân Old Trafford. Những màn trình diễn bùng nổ tại Hà Lan khiến người hâm mộ tin rằng anh đủ khả năng tạo ra khác biệt ở Premier League.

Thế nhưng, thực tế lại không diễn ra như mong đợi. Sau 96 lần ra sân trên mọi đấu trường, Antony chỉ ghi 12 bàn và có 5 pha kiến tạo, con số quá khiêm tốn so với mức giá chuyển nhượng.

Antony quyết định chia tay MU sau một thời gian ngắn. Ảnh: EPA.

Áp lực, chỉ trích và sự hoài nghi bủa vây cầu thủ 25 tuổi trước khi anh được đem cho Real Betis mượn vào tháng 1-2025. Nhưng chính tại đây, Antony dần tìm lại sự tự tin. Trong nửa mùa giải đầu tiên khoác áo đội bóng xứ Andalusia, anh đóng góp 9 bàn thắng cùng 5 kiến tạo sau 26 trận, góp phần quan trọng vào lối chơi tấn công của Betis.

Phong độ ấn tượng ấy khiến Real Betis quyết định kích hoạt thương vụ mua đứt vào mùa hè 2025 với mức phí 22 triệu euro. Antony ký hợp đồng đến ngày 30-6-2030, mở ra một thời kỳ mới đầy hy vọng. Bước sang mùa giải hiện tại, anh tiếp tục duy trì phong độ cao khi đã có 10 bàn thắng và 8 đường kiến tạo sau 28 lần ra sân.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất gần đây là bàn thắng duy nhất giúp Betis đánh bại Atletico Madrid ở vòng 23 La Liga trên sân Riyadh Air Metropolitano. Pha lập công ấy càng củng cố niềm tin rằng Antony đã thực sự trở lại là chính mình.

Antony tỏa sáng tại La Liga sau khi rời khỏi MU. Ảnh: EPA.

Chia sẻ sau khi chính thức gắn bó lâu dài với Betis, Antony cho biết việc rời MU là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời anh. Cầu thủ người Brazil nói rằng anh đã có một năm tuyệt vời cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống cá nhân. Gia đình anh cũng cảm thấy hạnh phúc khi sinh sống tại Seville, nơi anh nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ đội bóng và người hâm mộ.

Theo Antony, điều tạo nên khác biệt lớn nhất ở MU so với Betis chính là không khí ấm áp trong phòng thay đồ. Anh cảm nhận được sự gắn kết giữa các thành viên trong đội và coi đó là nền tảng giúp mình thi đấu thăng hoa. Những tương tác hằng ngày với ban huấn luyện, đồng đội và người dân địa phương mang lại cho anh nguồn năng lượng tích cực.

Dù thừa nhận việc rời MU là quyết định khó khăn sau nhiều tháng suy nghĩ, Antony cho biết anh luôn giữ thể trạng tốt dù không có giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải trọn vẹn. Anh tin rằng sự chuyên nghiệp và quyết tâm đã giúp mình vượt qua quãng thời gian đầy thử thách. Giờ đây, với Betis, anh cảm thấy như đang sống trong giấc mơ mà trước đó từng tưởng chừng xa vời.