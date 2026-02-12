MU hồi tưởng về kỷ nguyên Ferguson với những bàn thắng phút cuối 12/02/2026 07:47

(PLO)- Manchester United đang khiến người hâm mộ sống lại những ký ức hào hùng của kỷ nguyên Sir Alex Ferguson với các bàn thắng muộn đầy cảm xúc.

Thế nhưng phía sau những khoảnh khắc nghẹt thở của bàn thắng phút bù giờ của MU lại là một thực tế kém vui, khi đội bóng lớn nước Anh vẫn chưa chạm tay tới bất kỳ danh hiệu nào.

Trận hòa chủ nhà West Ham 1-1 mới đây cho thấy sự phũ phàng của bàn thắng. Benjamin Sesko đã ghi bàn ở phút bù giờ thứ 6 để cứu Quỷ đỏ khỏi một thất bại muối mặt tại London. Pha lập công ấy tiếp tục tô đậm dấu ấn kịch tính dưới thời Michael Carrick, người từng là học trò của Ferguson và hiểu rõ giá trị của những phút cuối trận.

Trước đó, Manchester United vừa trải qua chuỗi bốn chiến thắng liên tiếp trước Manchester City, Arsenal, Fulham và Tottenham Hotspur. Họ đứng trước cơ hội hoàn tất năm trận thắng liền, nhưng lại vấp ngã khi chạm trán West Ham, đội bóng đang vật lộn ở nhóm cuối bảng. Tomas Soucek mở tỷ số ở phút 50, khiến khung thành của Senne Lammens chao đảo và buộc MU phải rượt đuổi trong áp lực lớn.

HLV Carrick cùng học trò có nhiều bàn thắng muộn sau 5 trận ông cầm quyền MU. Ảnh: EPA.

Bàn gỡ hòa đến rất muộn để mang lại 1 điểm nhưng không đủ duy trì mạch toàn thắng. Điều đó làm nhiều cổ động viên liên tưởng tới “Fergie Time”, khái niệm từng gieo ám ảnh cho đối thủ trong thập niên 1990 và đầu 2000, khi Man United thường xuyên định đoạt trận đấu ở những phút cuối cùng.

Kể từ khi Carrick nắm quyền, kịch bản ấy liên tục tái diễn. Ở trận ra mắt của ông, Mason Mount từng đưa bóng vào lưới trong thời gian bù giờ, dù bàn thắng sau đó không được công nhận. Khi gặp Arsenal, Matheus Cunha ghi bàn quyết định chỉ ít phút trước khi hết giờ.

Trước Fulham, Sesko cũng tỏa sáng vào thời điểm bù giờ để mang về trọn vẹn ba điểm. Trận thắng Tottenham được ấn định nhờ cú dứt điểm của Bruno Fernandes ở phút 81, và mới nhất là pha lập công muộn trước West Ham giúp đội bóng tránh khỏi thất bại.

MU vẫn ám ảnh "Fergie time" nhưng vẫn trắng tay đầy cay đắng. Ảnh: EPA.

Dẫu vậy, cảm xúc thăng hoa từ những bàn thắng phút chót không che lấp được thực tế khắc nghiệt. MU đã bị loại khỏi FA Cup và League Cup, đồng thời không góp mặt ở đấu trường châu Âu do chỉ cán đích thứ 15 mùa trước. Cơ hội cạnh tranh Premier League cũng đầy chông gai khi họ đang đứng thứ tư với 45 điểm, kém đội đầu bảng Arsenal tới 11 điểm. Manchester City và Aston Villa vẫn bám sát phía trên, khiến cuộc đua càng thêm khó lường.

MU có thể đang tìm lại tinh thần chiến đấu từng làm nên thương hiệu, nhưng bản lĩnh ở thời điểm quyết định của mùa giải vẫn là dấu hỏi. Những khoảnh khắc bùng nổ cuối trận đem đến niềm tin và sự hoài niệm, nhưng nếu thiếu danh hiệu, tất cả chỉ dừng lại ở cảm xúc thoáng qua.

Với Carrick và các học trò, thử thách lớn nhất không phải tạo ra “Fergie Time”, mà chính là biến những giây phút ấy thành 3 điểm thực sự trên bảng điện tử.