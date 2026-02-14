Cựu ngôi sao MU Phil Jones bất ngờ trở lại CLB cũ 14/02/2026 10:33

Cựu hậu vệ đội tuyển Anh Phil Jones đã nhận được công việc huấn luyện cấp cao đầu tiên kể từ khi quyết định giải nghệ tại MU vào mùa hè năm 2024. Cựu ngôi sao MU Jones sẽ trở lại CLB cũ Blackburn Rovers trong vai trò mới.

Phil Jones đã được công bố là một phần của ban huấn luyện mới của Blackburn Rovers sau khi đội bóng thuộc Championship này bổ nhiệm Michael O'Neill làm HLV trưởng với hợp đồng đến cuối mùa giải.

Blackburn Rovers tìm kiếm một HLV mới sau khi chia tay HLV Valerien Ismael hồi đầu tháng này, sau chuỗi 8 trận không thắng đầy thất vọng. CLB hiện đang đứng ở vị trí cuối cùng trong nhóm xuống hạng tại giải Championship. Sau nhiều đồn đoán, vào đêm qua 13-2 (giờ Anh), người ta đã xác nhận rằng O'Neill, HLV trưởng đội tuyển quốc gia Bắc Ireland, sẽ thay thế Ismael tại đội chủ sân Ewood Park.

Và cựu sao của Manchester United Phil Jones, người trưởng thành từ học viện đào tạo trẻ của Blackburn, là một phần trong đội ngũ trợ lý HLV mới của O'Neill, bao gồm cả Steve Davis và Damien Johnson, người sẽ bắt đầu có trận chính thức đầu tiên gặp Queens Park Rangers vào thứ Bảy.

Cựu ngôi sao MU Phil Jones thử sức ở công việc huấn luyện khi anh trở lại CLB cũ Blackburn Rovers. ẢNH: Matt McNulty

Cựu hậu vệ 33 tuổi của Manchester United Phil Jones đã giải nghệ vào tháng 8 năm 2024. Đây là lần đầu tiên anh thử sức với vai trò HLV kể từ khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ, sự nghiệp mà anh đã có hơn 200 lần ra sân cho Manchester United, giành được chức vô địch Premier League, FA Cup và Europa League.

Cựu trung vệ người Anh Phil Jones bày tỏ mong muốn chuyển sang làm HLV sau khi giải nghệ và đã làm việc một số trận đấu tại Old Trafford với các đội trẻ trước khi rời đi. Việc Blackburn chiêu mộ O'Neill, người sẽ tiếp tục giữ chức HLV trưởng đội tuyển Bắc Ireland và kiêm nhiệm cả hai vai trò, diễn ra sau các cuộc đàm phán với cựu HLV của Millwall và Oxford United là Gary Rowett.

Rowett nhanh chóng nổi lên như ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí HLV trưởng tại Ewood Park và hiện đang là chưa có CLB nào sau khi bị Oxford sa thải hồi tháng 12. Vị HLV 51 tuổi này sở hữu một bảng thành tích ấn tượng ở cấp độ Championship, từng dẫn dắt Millwall nhiều lần tham dự vòng play-off và giúp Oxford trụ lại giải đấu năm ngoái. Được biết, Rowett đang nhận được sự quan tâm từ các CLB khác thuộc giải Championship.