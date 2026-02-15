MU gây chấn động với HLV mới thay thế Carrick 15/02/2026 07:47

(PLO)- MU lại đứng trước một bước ngoặt lớn khi câu chuyện về vị trí HLV trưởng chính thức cho mùa giải 2026-2027 trở thành tâm điểm bàn luận.

Dù tân HLV Michael Carrick đang tạm thời lèo lái MU và tạo ra những tín hiệu tích cực ban đầu, tương lai dài hạn của ông tại Old Trafford vẫn còn bỏ ngỏ.

Carrick tiếp quản đội bóng trong bối cảnh nhiều biến động và nhanh chóng giúp MU cải thiện lối chơi. Đội bóng duy trì chuỗi trận bất bại, tinh thần thi đấu được nâng cao và bầu không khí phòng thay đồ ổn định hơn. Tuy vậy, lịch sử gần đây khiến người hâm mộ không khỏi dè chừng. Trường hợp của Ole Gunnar Solskjaer từng mang lại sự hưng phấn ban đầu trước khi mọi thứ dần chững lại, như lời cảnh báo về cảm xúc không đủ đảm bảo thành công bền vững.

Trong lúc ban lãnh đạo cân nhắc phương án lâu dài, hàng loạt cái tên nổi bật đã được đưa vào vòng suy đoán. Thomas Tuchel từng được xem là ứng viên tiềm năng, nhưng khả năng này gần như khép lại. Chiến lược gia người Đức đã ký hợp đồng với đội tuyển Anh và sẽ gắn bó ít nhất đến sau World Cup 2026. Trước đó, ông cũng được cho là không thực sự hứng thú với lời đề nghị từ MU vào năm 2024, trước khi nhận lời dẫn dắt “Tam sư” vào tháng 10 cùng năm.

HLV Ancelotti đang nắm tuyển Brazil cho World Cup 2026. Ảnh: EPA.

Carlo Ancelotti là một lựa chọn giàu danh tiếng. Ông hiện còn ràng buộc với đội tuyển Brazil đến hết kỳ World Cup 2026. Với năm chức vô địch Champions League cùng AC Milan và Real Madrid, ông thầy lão luyện Ancelotti thuộc nhóm HLV thành công nhất lịch sử.

Dù vậy, triết lý của Ancelotti thường phát huy tối đa hiệu quả ở những tập thể đã hoàn thiện với dàn sao đẳng cấp. MU lúc này lại cần một nhà cầm quân sẵn sàng xây dựng lại nền móng, phát triển cầu thủ trẻ và tạo dựng bản sắc dài hạn. Ở tuổi 66 cùng quãng thời gian không mấy ấn tượng tại Everton, ông Ancelotti khó được xem là phương án tái thiết lý tưởng.

Mauricio Pochettino cũng từng nhiều lần được liên hệ với Old Trafford. Ông gây tiếng vang lớn khi đưa Tottenham vào chung kết Champions League 2019 và xây dựng một tập thể giàu năng lượng. Thế nhưng chặng đường sau đó không thực sự thuyết phục. Tại PSG, ông không thể tạo dấu ấn chiến thuật rõ nét; quãng thời gian ngắn ngủi ở Chelsea cũng không để lại nhiều thành tựu. Hiện Pochettino dẫn dắt đội tuyển Mỹ, và hình ảnh của ông không còn ở đỉnh cao như vài năm trước.

Xabi Alonso là cái tên mà MU rất muốn sở hữu. Ảnh: EPA.

Cái tên tạo nhiều kỳ vọng nhất có lẽ là Xabi Alonso. Thành công vang dội cùng Bayer Leverkusen khi chấm dứt chuỗi thống trị 11 năm của Bayern Munich tại Bundesliga năm 2024 đã đưa ông lên hàng những HLV trẻ triển vọng nhất châu Âu. Từng làm việc dưới trướng Ancelotti, Mourinho, Benitez và Guardiola, Alonso sở hữu nền tảng chiến thuật đa dạng cùng tư duy hiện đại. Premier League được xem là bước tiến hợp lý trong sự nghiệp cầm quân của ông.

Trong khi đó, Xavi Hernandez vẫn đang tự do sau khi rời Barcelona. Ông từng giúp đội bóng xứ Catalan vô địch La Liga 2022-2023, nhưng kinh nghiệm huấn luyện còn khá hạn chế. Tên tuổi và sức hút truyền thông của Xavi là điều hiển nhiên, nhưng MU cần nhiều hơn một biểu tượng. Họ cần một kiến trúc sư có thể dựng lại cấu trúc thi đấu, mang đến sự ổn định và khơi dậy bản lĩnh chiến thắng.

Quyết định cuối cùng của ban lãnh đạo sẽ định hình tương lai Quỷ đỏ trong nhiều năm tới. Carrick khó ở lại và một chiến lược gia tầm cỡ mới là lựa chọn để mở ra kỷ nguyên mới tại Old Trafford.