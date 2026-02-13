Cầu thủ Man United bàng hoàng, FA vào cuộc điều tra 13/02/2026 12:34

(PLO)- Man United đang đối mặt với làn sóng phản ứng dữ dội sau những phát biểu gây tranh cãi của Sir Jim Ratcliffe về vấn đề nhập cư tại Vương quốc Anh.

Theo nhiều nguồn tin nội bộ, các cầu thủ Man United tỏ ra thất vọng và bức xúc trước lời lẽ của vị đồng sở hữu CLB, dù ông đã lên tiếng xin lỗi. Một cầu thủ kỳ cựu của đội bóng chia sẻ rằng anh “không biết nói gì” khi nghe những bình luận đó. Nguồn tin thân cận với một thành viên khác trong đội cho rằng Ratcliffe “phải chịu trách nhiệm rất nhiều” vì tác động từ phát ngôn này.

Trong bối cảnh Man United sở hữu đội hình đa quốc tịch với 17 cầu thủ nước ngoài ở đội một, sự nhạy cảm của vấn đề càng trở nên rõ rệt. Ngay cả Kobbie Mainoo, tài năng trẻ trưởng thành từ học viện và khoác áo tuyển Anh, cũng mang trong mình dòng máu Ghana. Trung vệ Ayden Heaven cũng có mẹ là người Ghana. Những chi tiết ấy khiến phát biểu của Ratcliffe trở nên đặc biệt nhạy cảm trong phòng thay đồ.

Trong cuộc phỏng vấn với Sky News, doanh nhân 73 tuổi nói rằng nền kinh tế không thể vận hành khi có “9triệu người nhận trợ cấp và một lượng lớn người nhập cư đổ vào”, đồng thời tuyên bố “Vương quốc Anh đã bị đô hộ bởi người nhập cư”. Những lời này nhanh chóng gây phẫn nộ trên toàn quốc và tạo áp lực lớn lên ban lãnh đạo CLB.

Sir Jim Ratcliffe gây bão dư luận về vấn đề nhập cư. Ảnh: EPA.

Đây không phải lần đầu Ratcliffe khiến nội bộ dậy sóng. Năm ngoái, ông từng nhận xét rằng một số cầu thủ hiện tại là “di sản được thừa hưởng” từ giai đoạn trước. Những cái tên như Jadon Sancho, Antony, Casemiro, Andre Onana và Rasmus Hojlund được nhắc đến như gánh nặng mà triều đại mới phải tiếp quản.

Casemiro, người sẽ rời Old Trafford vào tháng 6, được cho là cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc. Hiện Antony đã bị bán, Sancho chuẩn bị thanh lý hợp đồng, Hojlund được cho Napoli mượn kèm điều khoản mua đứt 38 triệu bảng, còn Onana khoác áo Trabzonspor theo dạng cho mượn.

Ratcliffe hiếm khi tiếp xúc trực tiếp với cầu thủ, nhưng mỗi lần đến trung tâm Carrington, ông đều cố gắng trò chuyện cùng họ. Tuy nhiên, sự xa cách ấy khiến những phát ngôn công khai càng dễ tạo khoảng cách.

Mainoo chạnh lòng khi nghe phát biểu của ông chủ Man United. Ảnh: EPA.

Trước sức ép dư luận, Manchester United phát đi thông cáo tái khẳng định cam kết với bình đẳng, đa dạng và hòa nhập. Tuyên bố không nhắc đích danh Ratcliffe hay bình luận của ông, nhưng nhấn mạnh rằng CLB tự hào là một tổ chức cởi mở, nơi cầu thủ, nhân viên và người hâm mộ toàn cầu phản ánh sự đa dạng của thành phố Manchester.

Đội bóng khẳng định chiến dịch “All Red All Equal” từ năm 2016 đã được lồng ghép vào mọi hoạt động, đáp ứng tiêu chuẩn nâng cao về bình đẳng và hòa nhập của Premier League. MU cũng liệt kê hàng loạt sáng kiến mùa này, từ nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần, ủng hộ cộng đồng LGBTQ+, chống phân biệt chủng tộc đến bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái.

FA mở cuộc điều tra nhắm vào Ratcliffe. Ảnh: EPA.

Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã mở cuộc điều tra nhằm xem xét liệu phát biểu của Ratcliffe có làm tổn hại danh tiếng bóng đá hay không. Thị trưởng Manchester Andy Burnham cũng công khai chỉ trích, đồng thời hướng mũi nhọn sang gia đình Glazer, những người vẫn nắm cổ phần chi phối CLB. Burnham cho rằng nếu cần chỉ trích, hãy nhắm vào những chủ sở hữu bị cáo buộc rút lợi ích khỏi một biểu tượng đáng tự hào của thành phố trong suốt nhiều năm.

Giữa cơn bão dư luận, Man United đang cố gắng giữ vững hình ảnh đoàn kết. Tuy vậy, dư chấn từ phát ngôn của Ratcliffe có thể còn kéo dài, đặt ra thách thức lớn cho ban lãnh đạo trong việc hàn gắn niềm tin từ phòng thay đồ lẫn người hâm mộ toàn cầu.