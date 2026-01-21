Robot AI làm lễ tân tại Trung tâm hành chính công xã Đông Thạnh 21/01/2026 15:07

(PLO)- Việc ứng dụng công nghệ hiện đại như Robot AI giúp thay đổi diện mạo hành chính công cấp xã, hướng đến sự thân thiện và rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi cho người dân.

Sáng 21-1-2026, UBND xã Đông Thạnh tại TP.HCM phối hợp cùng Tập đoàn MISA chính thức ra mắt hệ thống trí tuệ nhân tạo và robot AI lễ tân phục vụ tại trung tâm hành chính công. Sự kiện có sự tham dự của bà Huỳnh Phong Vân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cùng đại diện đơn vị cung cấp giải pháp, đánh dấu bước ngoặt trong chuyển đổi số cơ sở.

Trước áp lực tiếp nhận hàng trăm lượt hồ sơ mỗi ngày gây quá tải cục bộ, việc đưa robot AI vào hỗ trợ được xem là giải pháp cấp thiết nhằm giảm tải cho đội ngũ cán bộ.

Tại sảnh đón tiếp, robot có khả năng giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Việt với giọng nói tự nhiên, dễ nghe. Thiết bị này chủ động hướng dẫn người dân lấy số thứ tự, chỉ dẫn luồng di chuyển đến đúng quầy nghiệp vụ và hỗ trợ tra cứu thành phần hồ sơ hay lệ phí giải quyết thủ tục.

MISA và UBND xã Đông Thạnh thực hiện nghi thức kích hoạt hệ thống Robot AI vào quy trình vận hành hành chính công. Ảnh: QH

Điểm nổi bật là khả năng phân luồng xếp hàng thông minh của robot giúp hạn chế tình trạng ùn ứ vào các khung giờ cao điểm. Ông Nguyễn Lê Trọng Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh nhận định sau thời gian thí điểm, thiết bị đã chứng minh hiệu quả thực tế trong việc xử lý các tác vụ lặp lại, giúp quy trình vận hành trơn tru hơn.

Song song với robot giao tiếp trực quan, địa phương còn triển khai nền tảng MISA OneAI nhằm chuẩn hóa quy trình xử lý bên trong. Hệ thống này hợp nhất nhiều mô hình trí tuệ nhân tạo phổ biến hiện nay như ChatGPT, Gemini, Grok hay Claude trên cùng một giao diện. Cách làm này cho phép cán bộ vận dụng linh hoạt các mô hình công nghệ để xử lý nghiệp vụ chuyên môn, giúp tiết kiệm tới 80% chi phí so với việc triển khai đơn lẻ.

Ông Nguyễn Lê Trọng Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh (TP.HCM).

Vấn đề an ninh cũng được chú trọng tối đa khi toàn bộ hạ tầng dữ liệu được đặt tại Việt Nam, đảm bảo an toàn thông tin và đáp ứng yêu cầu vận hành minh bạch, tin cậy của cơ quan nhà nước. Hệ thống còn cho phép quản trị phân quyền chặt chẽ theo từng phòng ban để theo dõi định mức sử dụng theo thời gian thực.

Ông Lê Hữu Nguyên, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn MISA.

Trao đổi tại buổi lễ, ông Lê Hữu Nguyên, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn MISA khẳng định mô hình này sẽ tạo ra kênh giao tiếp hiện đại, xóa bỏ tâm lý e ngại của người dân khi đến làm thủ tục.

Đây là bước cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 57 về thúc đẩy khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia, đưa dịch vụ công tiến tới trạng thái tự vận hành liên tục. Sự thay đổi từ cấp xã tại Đông Thạnh được kỳ vọng sẽ trở thành hình mẫu tiêu biểu để nhân rộng ra nhiều địa phương khác trên cả nước trong thời gian tới.