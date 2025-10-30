Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm người dân vùng lũ ở Huế 30/10/2025 19:43

(PLO)- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, đã đến thăm, kiểm tra và tặng quà bệnh nhân, gia đình chính sách và các hộ dân bị ảnh hưởng do lũ dữ tại TP Huế.

Chiều 30-10, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đến thăm, kiểm tra tình hình và trao quà động viên các gia đình, bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ lịch sử tại TP Huế.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã đến thăm, kiểm tra và tặng quà các bệnh nhân, gia đình chính sách và hộ dân bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ lịch sử tại TP Huế.

Đoàn công tác đã trực tiếp đến kiểm tra tình hình ngập lụt tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Sau khi nghe báo cáo nhanh, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ân cần thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho 20 bệnh nhân phải di dời khẩn cấp từ tầng 1 lên hội trường để tránh lũ.

Tiếp đó, Đoàn đã đến thăm gia đình chính sách bà Vũ Thị Hồng Huế (76 tuổi, thương binh và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học) tại số 26 Nguyễn Thiện Kế.

Thường trực Ban Bí thư đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc, đồng thời ân cần động viên gia đình bà Huế sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Thường trực Ban Bí thư tặng quà các bệnh nhân, gia đình chính sách và hộ dân bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ lịch sử tại TP Huế.

Cùng ngày, tại phường Thanh Thuỷ, Đoàn đã gặp gỡ, thăm hỏi và trực tiếp trao quà hỗ trợ cho đại diện 20 hộ gia đình bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Phát biểu tại các điểm đến thăm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ghi nhận và đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, kịp thời của Đảng bộ, chính quyền TP Huế.

Đặc biệt, ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh vai trò nòng cốt, xung kích của lực lượng Công an và Quân đội trong công tác ứng phó mưa lũ. Ông nhấn mạnh trong bối cảnh thiên tai phức tạp, lực lượng vũ trang thành phố đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng; sự vào cuộc quyết liệt, thần tốc đó đã góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.