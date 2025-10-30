Ô tô, xe máy ngổn ngang trong bùn đất sau khi lũ rút ở Huế 30/10/2025 12:45

(PLO)- Nhiều ô tô, xe máy của người dân ngổn ngang giữa bùn đất khi nước lũ ở Huế rút.

Sáng 30-10, nhiều tuyến đường, khu dân cư tại tại TP Huế đã rút nước, lộ ra nhiều xe ô tô, xe máy của người dân hư hỏng, bám đầy bùn đất.

Nhiều hầm để xe đang bơm nước để đưa phương tiện ra ngoài tiệm sửa chữa.

Đợt lũ lịch sử kéo dài từ ngày 27-10 khiến 34/40 xã phường ở TP Huế bị ngập.

Mưa lũ khiến nhiều tuyến đường, hầm giữ xe bị ngập sâu.

Những ngày qua, lực lượng chức năng tổ chức hút nước tại các hầm gửi xe.

Đến sáng hôm nay, một số tuyến đường đã rút nước, một số hầm giữ xe đã được hút tháo nước ra ngoài.

Trong một hầm giữ xe trên đường Hà Nội khi nước ở trong hầm đã được hút.

Bùn đất bao phủ xe khi nước được hút bớt khỏi hầm.

Nhiều xe máy nằm ngã nghiêng trên đường Hà Nội.

Theo người dân, do nước lũ về dâng cao và chảy xiết khiến những chiếc xe máy bị đổ nghiêng ngả.

Trong nhiều cơ quan, trụ sở xe máy cũng bị bùn đất bao vây.

Chiếc xe ngả nghiêng, ngập trong nước lũ.

Những chiếc xe nằm ngả nghiêng trên đường.

Đi tìm lại chiếc xe của mình, anh Hoàng Văn Quốc (32 tuổi, ở phường An Cựu) cho biết trong sáng 27-10, khi đang đi làm thì nước lũ dâng cao, anh buộc phải bỏ xe bên lề đường để lội bộ về nhà vì lo ngại nước lũ tiếp tục lên. "Sáng nay nước rút tôi đến chỗ cũ tìm lại chiếc xe thì thấy chiếc xe đã nằm ngang bên lề đường, với đầy bùn đất" - anh Quốc nói.

Một hầm giữ xe khác đang được triển khai hút nước.