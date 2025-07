Phường đông dân nhất TP.HCM ngày đầu vận hành

Ngày 1-7, ngày đầu tiên vận hành chính thức sau sáp nhập, tại phường Dĩ An- phường đông dân nhất trong số 168 xã, phường, đặc khu của TP.HCM với gần 228.000 người, có rất đông người dân đến để giải quyết các thủ tục hành chính.

Theo ghi nhận, từ khi mở cửa đến khoảng 10 giờ cùng ngày, số lượng người dân vẫn đông nghẹt bên trong Trung tâm phục vụ hành chính công phường Dĩ An.

Hàng chục nhân viên của Trung tâm phục vụ hành chính công đã giải quyết các thủ tục cho người dân nhanh gọn, thông suốt.

Chị Nguyễn Hoàng Thư, Chuyên viên của Trung tâm phục vụ hành chính công (phường Dĩ An), cho biết hôm nay là ngày đầu tiên chính thức vận hành mô hình chính quyền hai cấp nên mọi người cảm thấy rất phấn khởi. Các anh chị em dậy từ rất sớm chuyển bị kỹ lưỡng mọi thứ để giải quyết công việc và phục vụ người dân chu đáo, thuận tiện.

Chị Thư cho biết thêm do sáp nhập nên trong ngày đầu vận hành rất đông người dân đã đến giải quyết thủ tục hành chính.

"Số lượng hồ sơ gấp 2-3 lần bình thường. Tuy nhiên, do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nên UBND phường Dĩ An đã bố trí nhiều cán bộ, nhân viên để thực hiện giải quyết công việc, đáp ứng nhu cầu của người dân" - chị Thư nói.

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Dĩ An, người dân được cán bộ nhân viên phục vụ tận tình, chỉ dẫn và giải thích để người dân nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ và giải quyết nhanh.

Chị Nguyễn Thị Lương (người dân phường Dĩ An), cho biết hôm nay chị đến giải quyết hồ sơ về thủ tục đất đai, chị khá bất ngờ bởi rất đông người cùng đến làm thủ tục trong ngày đầu vận hành phường mới. Tuy nhiên, cán bộ ở đây đã hướng dẫn tận tình và giải quyết hồ sơ rất nhanh.

Theo bà Trần Thị Thanh Thủy, Chủ tịch UBND phường Dĩ An, trong tâm thế vui tươi, phấn khởi của ngày đầu thực hiện chính quyền hai cấp, cả hệ thống chính trị phường Dĩ An đã nỗ lực thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình để phục vụ người dân ngày một tốt hơn.

“Phường Dĩ An đã bắt đầu vận hành thử nghiệm từ ngày 9-6, sau thời gian vận hành cán bộ của phường đã quen dần và xử lý các công việc một cách trơn tru, hiệu quả. Mọi người dần thích nghi với cách vận hành của chính quyền hai cấp”, bà Thủy nhìn nhận.

Trong 168 phường, xã, đặc khu của TP.HCM, phường Dĩ An là phường đông dân nhất với gần 228.000 người.

Phường Dĩ An được hình thành từ phường Dĩ An, An Bình và các khu phố Chiêu Liêu, Chiêu Liêu A, Đông Chiêu, Đông Chiêu A, Tân Long, Đông Tác thuộc phường Tân Đông Hiệp.

Từ khi bắt đầu vận hành thử nghiệm (9-6) đến ngày 30-6 Trung tâm phục vụ hành chính công, phường Dĩ An đã tiếp nhận xử lý hơn 5.100 hồ sơ trên các lĩnh vực.