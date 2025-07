Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được khảo sát ngày đầu vận hành mô hình chính quyền 2 cấp ở phường Dĩ An 01/07/2025 08:23

(PLO)- Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết việc chọn phường Dĩ An để khảo sát, cho thấy vị trí quan trọng của Bình Dương trước đây nói chung và phường Dĩ An hiện nay nói riêng.

Sáng 1-7, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã khảo sát tình hình hoạt động bộ máy chính quyền cấp xã mới tại UBND phường Dĩ An.

Cùng tham dự có ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM Nguyễn Văn Lợi, khảo sát ở phường Dĩ An. Ảnh: LÊ ÁNH

Tại phường Dĩ An, đoàn công tác khảo sát, tham quan Trung tâm phục vụ hành chính công phường Dĩ An (gọi tắt là Trung tâm hành chính công). Chủ tịch Nguyễn Văn Được đã hỏi han công việc của một số cán bộ, công chức phụ trách tiếp nhận hồ sơ và tình nguyện viên thanh niên thuộc tổ công nghệ số cộng đồng.

Video: Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được khảo sát phường Dĩ An trong ngày đầu vận hành mô hình 2 cấp.

Sau khi khảo sát, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã làm việc với UBND phường Dĩ An. Ông nhận xét Trung tâm hành chính công phường được chuẩn bị tốt từ con người đến trang thiết bị.

Đoàn Công tác tham quan Trung tâm hành chính công phường Dĩ An. Ảnh: LÊ ÁNH

Phát biểu định hướng buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh TP.HCM đang đứng trước thời khắc chuyển giao lịch sử với không gian mới, dư địa mới, nguồn lực mới, tạo động lực để TP phấn đấu lọt top 100 TP đáng sống trên thế giới.

“Hôm nay, ngày này, giây phút này đánh dấu những giờ phút đầu tiên chúng ta đi làm việc với tư cách cán bộ, công chức TP.HCM mới. Từ nay không còn Bình Dương hay Bà Rịa – Vũng Tàu nữa, các địa danh này sẽ nằm trong trái tim chúng ta…” – ông Được nói.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được hỏi thăm công tác của cán bộ, công chức. Ảnh: LÊ ÁNH

Ông cho biết trong ngày làm việc đầu tiên, lãnh đạo UBND TP.HCM chọn phường Dĩ An để khảo sát, cho thấy vị trí quan trọng của Bình Dương trước đây nói chung và phường Dĩ An hiện nay nói riêng. Theo ông Nguyễn Văn Được, Bình Dương vốn dĩ là thủ phủ công nghiệp, nổi bật bởi công tác cải cách hành chính, tiếp nhận nhiều thủ tục đầu tư, góp phần vào sự phát triển vượt bậc của Bình Dương sau này.

Vì lẽ đó, lãnh đạo TP.HCM muốn thăm, động viên, kiểm tra sự sẵn sàng phục vụ người dân, doanh nghiệp của phường Dĩ An.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: LÊ ÁNH

Báo cáo với đoàn công tác, Chủ tịch UBND phường Dĩ An Trần Thị Thanh Thủy cho biết phường Dĩ An mới được thành lập từ các phường Dĩ An, An Bình và 6 khu phố thuộc phường Tân Đông Hiệp; có diện tích tự nhiên 21.38 km2, dân số là 227.817 người.

Trụ sở Đảng ủy phường đặt tại trụ sở làm việc của Thành ủy Dĩ An; Trụ sở HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đặt tại trụ sở làm việc của Trung tâm hành chính TP Dĩ An; trụ sở tiếp công dân được bố trí độc lập tại Trụ sở Ban tiếp dân TP Dĩ An cũ.

Trung tâm hành chính công của phường được rà soát, bố trí cơ sở vật chất, đảm bảo vận hành thông suốt hệ thống điện, internet, điện thoại; kết nối giải quyết thủ tục liên thông với TP.HCM; phần mềm quản lý văn bản từ TP đã kết nối đến các phòng và Trung tâm hành chính công.

Phường cũng bố trí các khu vực hỗ trợ tạo chữ ký số, khu vực tiếp nhận phản ánh kiến nghị, nâng cấp tốc độ đường truyền mạng…

"Từ ngày 16-6 đến nay, phần lớn cán bộ đã dần thích nghi với vị trí công tác mới, tạo điều kiện thuận lợi để phường đi vào vận hành chính thức" - bà Thủy nói.

Theo bà Thủy, khó khăn nhất của phường hiện nay là việc nâng cấp đường trường công nghệ thông tin, phục vụ giải quyết thủ tục cho người dân. Vừa qua, phường đã mạnh dạn ứng trước kinh phí để nâng cấp tốc độ đường truyền để phục vụ những ngày đầu vận hành bởi nếu không nâng cấp sẽ dễ xảy ra tình trạng ùn ứ.

Bà cũng thông tin với số dân phường hiện nay, đặt ra yêu cầu đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm. Song, Ban Chỉ huy Công an phường hiện chỉ có 44 quân số, lực lượng mỏng, gây khó khăn cho công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tới.

Ngoài ra để đảm bảo thực hiện thủ tục phi địa giới hành chính, lãnh đạo phường Dĩ An đề xuất lãnh đạo TP.HCM bố trí thêm đội ngũ cán bộ, công chức...

Một số hình ảnh khác của buổi khảo sát: