Công an làm việc với thầy dạy múa lân tát, bắt học trò cũ quỳ gối xin lỗi 23/10/2025 18:41

(PLO)- Công an ở Đắk Lắk xác định người đàn ông tát, bắt nam thanh niên quỳ gối xin lỗi là thầy dạy múa lân và học trò cũ.

Ngày 23-10, một lãnh đạo Công an phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), cho biết đơn vị đã làm việc với PXL (32 tuổi, ngụ phường Buôn Ma Thuột) liên quan việc người này đánh, bắt một thanh niên quỳ gối xin lỗi.

PXL tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Tại cơ quan công an, PXL khai trước đây từng là thầy dạy múa lân của thanh niên bị đánh. Thanh niên này tham gia đoàn múa lân cho đoàn lân của PXL nhưng hiện đã chuyển sang múa cho đoàn lân khác.

Do bức xúc nên L hẹn học trò cũ ra khu vực nhà văn hóa tỉnh Đắk Lắk (phường Buôn Ma Thuột) để nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, L đã tát, bắt học trò cũ quỳ gối xin lỗi.

Thời điểm L đánh, bắt nam thanh niên quỳ gối xin lỗi. Ảnh chụp màn hình

Theo Công an phường Buôn Ma Thuột, L đã thừa nhận hành vi vi phạm. Nam thanh niên bị L đánh không có thương tích và đã rút đơn tố cáo.

Hiện Công an phường Buôn Ma Thuột đang củng cố hồ sơ để xử lý L theo quy định.

Như PLO đã thông tin, ngày 22-10, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Tiktok xuất hiện video ghi lại cảnh một thanh niên bị người đàn ông mặc áo đen đối diện quát mắng, tát liên tiếp vào mặt và bắt quỳ gối xin lỗi.

Ngay sau khi nhận thông tin, Công an phường Buôn Ma Thuột, đã vào cuộc xác minh, triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ việc.