Công an vào cuộc vụ thanh niên bị tát, bắt quỳ gối xin lỗi 22/10/2025 09:20

(PLO)- Công an ở Đắk Lắk đang xác minh vụ việc một thanh niên bị tát, bắt quỳ gối trước sự chứng kiến của nhiều người.

Ngày 22-10, Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc xác minh, triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ việc một thanh niên bị tát, bắt quỳ gối xin lỗi.

Thanh niên bị tát, bắt quỳ gối trước sự chứng kiến của nhiều người. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Tiktok xuất hiện video ghi lại cảnh một thanh niên bị người đàn ông mặc áo đen đối diện quát mắng, tát liên tiếp vào mặt.

Người đàn ông đánh nam thanh niên được cho là chủ một đoàn lân sư rồng ở Đắk Lắk. Khi đánh người, ông này nhiều lần hỏi “mày xin tao nghỉ chưa?”.

Theo nội dung video, ngoài việc chửi bới và tát, người đàn ông áo đen còn lấy điếu thuốc đang hút ném vào mặt nạn nhân.

Cuối video, nam thanh niên bị bắt quỳ gối xuống đất. Người đàn ông áo đen yêu cầu nam thanh niên ngày mai đến gặp nhân viên của mình để trả lại đồ (áo quần) rồi bỏ đi. Thời điểm xảy ra vụ việc, có nhiều người chứng kiến nhưng không ai đến can ngăn.