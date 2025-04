Dịp lễ 30-4: Loạt siêu thị tung khuyến mãi lớn, khách hàng tha hồ 'săn sale' 29/04/2025 11:07

Kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, kỳ nghỉ lễ 30-4 năm nay người dân được nghỉ tới năm ngày. Đặc biệt, lễ kỷ niệm diễn ra ngay tại TP.HCM, lượng khách du lịch từ các nơi đã đổ về thành phố. Điều này góp phần gia tăng doanh thu cho lĩnh vực hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng của thành phố.

Nhiều siêu thị khuyến mãi lớn dịp lễ 30-4

Siêu thị giảm giá mạnh, tăng giờ hoạt động

Ông Nguyễn Đức Toàn, Giám đốc thương mại MM Mega Market Việt Nam cho biết, chào mừng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước và cùng chia sẻ niềm tự hào này, MM Mega Market triển khai chương trình “50 sản phẩm - Giảm giá đến 50%”, áp dụng cho thực phẩm tươi sống, đồ gia dụng và sản phẩm tiêu dùng thiết yếu.

Bên cạnh đó, siêu thị còn triển khai các chương trình giảm giá cuối tuần dành cho khách hàng thành viên.

Trong khi đó, hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op gồm các điểm bán như siêu thị Co.opmart, Co.opFood... triển khai chương trình giảm giá mạnh cho ngành hàng thực phẩm tươi sống trong khung giờ từ khi mở cửa đến 11h00 trưa.

Song song đó, giảm giá 50% cho toàn bộ các sản phẩm thực phẩm khô, hóa mỹ phẩm, hàng nhãn riêng Co.op trong chương trình “Sale lớn 50% - Mừng 50 năm đất nước trọn niềm vui”.

Đặc biệt, sáng ngày 30-4, siêu thị Co.opmart Nguyễn Đình Chiểu (quận 3) sẽ tặng nước mát và khăn lạnh cho người dân trên tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa để chào đón đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

Đại diện Lotte Mart cho biết, trong những ngày nghỉ lễ, lượng khách đến tham quan mua sắm tại các siêu thị của Lotte Mart tăng cao hơn đáng kể so với ngày thường.

Đặc biệt, kỳ nghỉ lễ dài ngày còn là dịp để người dân đoàn tụ bên người thân và bạn bè. Vì vậy, Lotte Mart luôn nỗ lực để ổn định nguồn cung hàng hóa và triển khai các chương trình khuyến mãi kích cầu với mức giá nhất dành cho người tiêu dùng.

Tại Lotte Mart đang triển khai chương trình “Đại tiệc deal khủng hội ngộ 30-4” có mức giá cực kỳ hấp dẫn cho các nhóm hàng như thịt, cá, hải sản tươi sống, trái cây và rau củ tươi ngon, rất phù hợp cho các bữa tiệc tại gia.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn các sản phẩm chế biến sẵn như các set lẩu, set đồ nướng tươi ngon, đa dạng... hoặc các bữa ăn chế biến sẵn hoàn chỉnh như sushi, salad, udon...

Song song với đó, Lotte Mart còn phối hợp với các đối tác lớn dành ưu đãi giảm giá từ 30%-50% cho các dịch vụ ăn uống, vui chơi và mua sắm tại các gian hàng, quầy thuê trong siêu thị.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Giám đốc cấp cao Khối chiến lược Nguồn nhân lực, Thương hiệu và Nhà cung cấp Aeon cho biết, dịp nghỉ lễ năm nay, Aeon mang đến cho người tiêu dùng chuỗi chương trình khuyến mãi hấp dẫn “Đại lễ săn sale” với mức ưu đãi từ 10%-50% áp dụng cho nhiều ngành hàng như combo sashimi, lẩu, gà quay, thực phẩm tươi sống...

Theo bà Huệ, người tiêu dùng có xu hướng ưu tiên các sản phẩm phục vụ cho nhu cầu gia đình, đặc biệt là thực phẩm tươi sống như rau củ, thịt, cá cùng với các combo tiện lợi cho bữa tiệc gia đình như lẩu, sashimi, sushi, gà quay.

Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu tăng cao trong dịp lễ này, Aeon cam kết đảm bảo nguồn cung với giá cả ổn định. Đồng thời, Aeon cũng đa dạng hóa sản phẩm nhằm mang đến nhiều lựa chọn cho khách hàng.

Đặc biệt, để giữ ổn định giá cả trong cao điểm lễ, Aeon tiếp tục đẩy mạnh chương trình “Giá thấp mỗi ngày”, phát triển sản phẩm nhãn hàng riêng và áp dụng các biện pháp quản lý chi phí vận hành, tối ưu hóa hoạt động logistics.

Ngoài ra, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu mua sắm, vui chơi của người dân trong dịp lễ, các siêu thị Aeon đã tăng thời gian hoạt động.

Cụ thể, các trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị tại miền Nam mở cửa từ 8 giờ hoặc 9 giờ đến 22 giờ hoặc 22giờ 30, tại miền Bắc từ 8 giờ đến 22 giờ 30 hoặc 23 giờ.

Siêu thị trang trí lễ 30-4

Siêu thị kỳ vọng sức mua tăng cao

Theo đại diện Lotte Mart, sau giai đoạn mua sắm cao điểm dịp Tết, người tiêu dùng có xu hướng thắt chặt chi tiêu và ưu tiên chọn các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, hàng tiêu dùng nhanh.

Họ vẫn tích cực tìm kiếm các chương trình khuyến mãi và cân nhắc kỹ lưỡng các quyết định mua sắm.

Tuy nhiên, từ tháng 4 đến tháng 7 hàng năm, đặc biệt là dịp lễ 30-4 - 1-5 kéo dài năm nay, chúng tôi kỳ vọng sức mua sẽ khởi sắc hơn, với mức tăng khoảng 20% so với ngày thường.

Việc kết hợp các chương trình khuyến mãi quy mô lớn, các giải pháp kích cầu đồng bộ, cùng với việc tận dụng chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng..., tất cả những yếu tố này tạo nên một bức tranh lạc quan cho thị trường tiêu dùng trong thời gian tới. Đại diện hệ thống siêu thị Lotte Mart



Theo bà Huệ, với thời gian nghỉ lễ kéo dài năm ngày liền kề với cuối tuần, Aeon kỳ vọng lượng khách sẽ tăng từ 15%-20% so với ngày thường.

Giá trị giỏ hàng cũng dự kiến tăng khoảng 5% đến 10%, tập trung chủ yếu vào các ngành hàng thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm thiết yếu, đồ uống và các sản phẩm tiêu dùng nhanh.

Theo ông Nguyễn Đức Toàn, MM Mega Market còn là địa điểm chuyên cung cấp hàng hóa cho khoảng 3.000 nhà hàng, khách sạn, và năm nay, chúng tôi nhận được nhiều đơn hàng lớn. Riêng nhóm khách hàng này ghi nhận mức tăng trưởng 30%.

“Nhóm khách hàng này sẽ góp phần mang lại doanh thu cao cho siêu thị. Do đó, chúng tôi kỳ vọng doanh số trong kỳ nghỉ lễ năm nay sẽ tăng 20% so với cùng kỳ năm trước và tăng 50% so với các tháng kinh doanh thông thường” - ông Toàn chia sẻ.

Lễ 30-4 siêu thị giảm giá 50% các mặt hàng thiết yếu

Cần tiếp tục có thêm hỗ trợ cho thị trường trong nước

Ngành Công Thương đặt mục tiêu tăng trưởng 12% trong năm nay và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy thị trường trong nước phát triển vững mạnh.

Tuy nhiên, sức mua thị trường nội địa chưa đạt như kỳ vọng, các doanh nghiệp cho rằng các chính sách kích cầu tiêu dùng và hỗ trợ doanh nghiệp cần được tiếp tục đẩy mạnh hơn.

Bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hội Lương thực Thực phẩm TP.HCM cho biết, thời gian qua, Sở Công Thương TP.HCM cùng các doanh nghiệp đã triển khai nhiều chương trình kích cầu tiêu dùng và bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.

Tuy nhiên, trong bối cảnh chính sách thuế quan mới của Mỹ có thể ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu và sức mua thị trường nội địa vẫn chưa thực sự khởi sắc.

Do đó, chúng tôi đề xuất cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai các chương trình kích cầu tiêu dùng với quy mô lớn hơn. Điều này vừa giúp tăng sức mua, vừa hỗ trợ doanh nghiệp ổn định tâm lý và duy trì hoạt động sản xuất.

Ông Nguyễn Anh Đức, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam cho biết, để thúc đẩy thị trường bán lẻ và dịch vụ trong nước phát triển, các cơ quan quản lý và doanh nghiệp cần đặc biệt chú trọng đến yếu tố “Niềm tin tiêu dùng”.

Yếu tố này bao gồm niềm tin của người tiêu dùng cá nhân, các hộ gia đình và niềm tin của doanh nghiệp.

Do đó, các chính sách nhằm cải thiện thu nhập thực tế và đảm bảo mức sống tối thiểu cho người dân và các hộ gia đình là hết sức quan trọng để củng cố niềm tin này.

Thứ hai là “sức khỏe” của các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng lớn từ các chính sách, quy định của nhà nước, đặc biệt là những chính sách liên quan đến nguồn lực tài chính và nguồn lực nhân sự.

Do đó, các quy định, đặc biệt là khung chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng cần được chi tiết hóa, tạo điều kiện để doanh nghiệp có thể tiếp cận một cách phù hợp và phát triển bền vững trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, chính sách thúc đẩy tiêu dùng nội địa, điển hình là Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã triển khai 15 năm đang bước vào thời kỳ mới.

“Chúng tôi đề xuất, Cuộc vận động cần tiến tới giai đoạn mới là xây dựng “sự tự tin” của người tiêu dùng khi lựa chọn hàng Việt. Sự tự tin này sẽ là nền tảng vững chắc, đóng góp vào sự phát triển bền vững của thị trường tiêu dùng trong nước” - ông Đức nói.