Bán lẻ truyền thống tìm tiền từ trung tâm thương mại 22/10/2025 08:08

(PLO)- Nhiều trung tâm thương mại và doanh nghiệp hợp lực hút khách bằng việc đổi mới không gian và tăng cường yếu tố giải trí, trải nghiệm.

Ngành bán lẻ của Việt Nam nói chung và TP.HCM được kỳ vọng sẽ khởi sắc trong những tháng cuối năm nhờ sự đổi mới sáng tạo trong mô hình bán hàng của doanh nghiệp và trung tâm thương mại.

Hút khách bằng hình thức mua sắm kết hợp giải trí

Bà Trần Phạm Phương Quyên, Quản lý cấp cao, Bộ phận Cho thuê bán lẻ Savills Việt Nam cho biết, trong quý III-2025 người tiêu dùng có xu hướng quay trở lại các cửa hàng vật lý như một điểm đến mua sắm, trải nghiệm và tương tác.

Tại TP.HCM, các trung tâm thương mại đang là điểm sáng hút dòng tiền bán lẻ khi tận dụng hiệu quả công cụ đa dạng hóa sự kiện để duy trì và gia tăng sức hút.

Trung tâm thương mại Hùng Vương Plaza TP.HCM tổ chức đêm tiệc trung thu hút lượng lớn người tham quan, mua sắm. Ảnh: HẠ QUYÊN

Đơn cử, các trung tâm thương mại thường xuyên chi tiền để trang trí không gian theo các mùa lễ hội, tổ chức các workshop dành cho gia đình, trẻ nhỏ để hút khách tới tham quan, chụp ảnh, từ đó tăng điểm chạm cho các gian hàng trong khu vực.

Các thương hiệu tổ chức workshop để hút khách tiêu dùng. Ảnh: NGỌC ANH

Ngay cả các doanh nghiệp cũng tận dụng lượng khách và không gian trung tâm thương mại làm "cần câu" khách... khi tổ chức các buổi triển lãm, các sự kiện ra mắt sản phẩm có sự xuất hiện của người nổi tiếng.

Ghi nhận thực tế cho thấy, chỉ trong tháng 9 và 10-2025, hàng loạt thương hiệu tiêu dùng lớn là Pantene (thuộc P&G Việt Nam) và Lactacyd (thuộc Opella Việt Nam, thành viên của Sanofi), mỹ phẩm Cocoon Việt Nam hay nhãn hàng Pop Mart... đã chọn trung tâm thương mại làm nơi ra mắt sản phẩm.

Mời người nổi tiếng giao lưu, tổ chức sự kiện tại trung tâm thương mại... đang là cách để doanh nghiệp gia tăng điểm chạm với người dùng. Ảnh: N. Hương

Điểm nhấn trong sự kiện của các thương hiệu này là có sự xuất hiện của những nghệ sĩ nổi tiếng như Phương Mỹ Chi, Anh Tú Atus, ca sĩ Orange... Từ đó hút khách theo dõi và quan tâm tới nhãn hàng cùng các dịch vụ trong hệ sinh thái của trung tâm thương mại.

Các doanh nghiệp này đều thừa nhận mô hình mua sắm kết hợp giải trí (shoppertainment) tiếp tục là xu hướng để kích thích tiêu dùng thực tế.

Với góc nhìn quản lý và cho thuê bán lẻ, bà Quyên cũng khẳng định chính yếu tố sự kiện và trải nghiệm đã tạo sức hút khách hàng trong ngành bán lẻ.

Dù vậy, dữ liệu của Savills chỉ ra, trong quý III lượng khách tham quan và mua sắm tại các trung tâm thương mại có sự phân hóa rõ rệt theo "tuổi đời" của trung tâm.

Các địa điểm có tuổi đời hoạt động còn trẻ (mới khai trương 1-3 năm) ghi nhận mức tăng trưởng lưu lượng khách ấn tượng từ 35-40% so với cùng kì năm trước. Trong khi những trung tâm thương mại hoạt động lâu năm có vị thế vững chắc thì lưu lượng khách tăng trưởng ở mức thấp hơn từ 15-30% so với cùng kì.

Mức tăng này có được nhờ vào các nỗ lực nội tại như cải thiện không gian mua sắm, đón các thương hiệu mới, chương trình chăm sóc khách hàng VIP cùng với các yếu tố vĩ mô như lượng khách quốc tế tăng và phát triển cơ sở hạ tầng khu vực.

Ngược lại, những trung tâm đang trong thời gian cải tạo các gian hàng (thường kéo dài 1 đến 5 tháng) thì nhận thấy sự sụt giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ năm trước về lưu lượng khách hàng.

Bán lẻ những tháng cuối năm tiếp tục tăng trưởng

Nhìn xa hơn trong những tháng cuối năm tại TP.HCM, bà Quyên nhận định bán lẻ sẽ có nhiều triển vọng.

Khách hàng sẽ tiếp tục duy trì thói quen đến trung tâm thương mại để vui chơi, giải trí, ăn uống, mua sắm đặc biệt là các dịp lễ nhờ vào điểm đến tích hợp tại một nơi. Điều này sẽ thúc đẩy ngành bán lẻ tăng trưởng trong quý IV.

Cũng theo bà Quyên, các nhà đầu tư quốc tế đang đặt nhiều niềm tin vào thị trường bán lẻ tại TP.HCM và Việt Nam. Theo báo cáo Chỉ số Giá của Savills quý II-2025, chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) của EuroCham giảm nhẹ xuống 61,1 điểm song cộng đồng doanh nghiệp châu Âu vẫn giữ niềm tin vào triển vọng tăng trưởng dài hạn của Việt Nam. Cùng với đó, Việt Nam đang là điểm đến chiến lược của các thương hiệu quốc tế nhờ vào tệp dân số trẻ, nhu cầu mua sắm cao và chi phí vận hành hợp lý.

Đối với vấn đề bán lẻ, hãng dịch vụ bất động sản của Canada- Avison Young cũng nhận định thị trường mặt bằng bán lẻ TP.HCM đang duy trì sự ổn định về giá thuê và tỉ lệ lấp đầy.

Tuy nhiên, để duy trì sức cạnh tranh trong thời gian tới, các doanh nghiệp bán lẻ truyền thống phải liên tục cải tiến mô hình, đầu tư công nghệ và tối ưu trải nghiệm mua sắm.