Chuyển đổi kép là yêu cầu cấp thiết để doanh nghiệp Việt Nam dẫn dắt sự phát triển 20/10/2025 18:56

(PLO)- Chuyển đổi kép (chuyển đổi xanh và chuyển đổi số) không còn là lựa chọn mà là yêu cầu cấp thiết để doanh nghiệp Việt Nam không chỉ tồn tại mà còn dẫn dắt sự phát triển.

Ngày 20-10, Cục Phát triển Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể (APED) – Bộ Tài chính phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tổ chức hội nghị Đối tác thúc đẩy chuyển đổi số - xanh doanh nghiệp Việt Nam 2025 (VETTP 2025).

Toàn cảnh sự kiện. Ảnh: NGỌC DIỆP

Hội nghị nằm trong khuôn khổ dự án “Trung tâm Chuyển đổi kép – Chuyển đổi số và Đổi mới sáng tạo nhằm bảo vệ môi trường và khí hậu tại Việt Nam” với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành tổ chức quốc tế, quỹ tài chính, các ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ tham dự.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Bùi Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể, khẳng định: “Việt Nam là quốc gia với hơn 1 triệu doanh nghiệp và hơn 5,2 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động. Trong đó, 98% là doanh nghiệp nhỏ và vừa – lực lượng nòng cốt của nền kinh tế quốc gia. Chúng ta nhận thức rõ rằng chuyển đổi kép không còn là lựa chọn mà là yêu cầu cấp thiết để doanh nghiệp Việt Nam không chỉ tồn tại mà còn dẫn dắt sự phát triển”.

Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể tin rằng, với những hỗ trợ kỹ thuật đến từ CHLB Đức, doanh nghiệp công nghệ, ngân hàng, quỹ tài chính uy tín và sự đồng hành của Bộ Tài chính, khu vực kinh tế tư nhân sẽ nhanh chóng bắt kịp xu hướng số hóa, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế...

Chuyển đổi kép không còn là một xu hướng, mà đã và đang diễn ra. Đức vinh dự được hỗ trợ Việt Nam trong quá trình hết sức năng động này. Chúng tôi hợp tác với các đối tác Việt Nam để phát triển một hệ sinh thái bền vững, thúc đẩy quá trình chuyển đổi kép của doanh nghiệp Việt Nam. Ông Jens Schmidt Kreye – Phó phòng Hợp tác phát triển, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam

Giới thiệu Sáng kiến Trung tâm Chuyển đổi Kép (Twin Transition Hub) - mô hình hợp tác công-tư mở đường cho doanh nghiệp nâng cao hiệu suất, giảm phát thải, Tiến sĩ Bùi Thanh Minh, Phó giám đốc chuyên môn, Văn phòng Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) khẳng định, chuyển đổi kép là xu thế tất yếu, đồng thời đề xuất một số mô hình liên quan tới doanh nghiệp xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, đối tác công-tư (PPP) hay các dự án.

Báo cáo Trí tuệ nhân tạo và tác động đến chuyển đổi kép cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, bà Nguyễn Hương Quỳnh, Giám đốc điều hành BambuUP thông tin về lộ trình áp dụng trí tuệ nhân tạo gồm đánh giá hiện trạng và xác định mục tiêu; chuẩn hóa dữ liệu và hạ tầng công nghệ; thí điểm nhanh ứng dụng AI đơn giản, hiệu quả; lãnh đạo chuyển đổi và văn hóa đổi mới, đào tạo AI; đo lường, tối ưu và mở rộng quy mô.