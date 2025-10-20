Chứng khoán bất ngờ lao dốc, giảm gần 95 điểm 20/10/2025 16:14

Kết phiên giao dịch đầu tuần, thị trường chứng khoán gây sốc khi VN-Index giảm gần 95 điểm, xuống mức 1,636.43 điểm; HNX-Index giảm 13.09 điểm, xuống mức 263.02 điểm.

Áp lực bán tháo lan rộng ở những phút cuối, khi nhà đầu tư đồng loạt xả cổ phiếu khiến chỉ số lao dốc, thanh khoản thị trường tăng mạnh với gần 2 tỉ cổ phiếu được sang tay, tổng giá trị giao dịch đạt gần 59.000 tỉ đồng.

Sắc đỏ áp đảo toàn thị trường với bên bán có 686 mã giảm với 150 mã giảm sàn và bên mua có 140 mã tăng. Tương tự, sắc đỏ cũng hiện diện ở tất cả các cổ phiếu trong rổ VN30, hơn 106 điểm "bốc hơi" với cả 30/30 mã giảm mạnh hoặc nằm sàn.

Trong đó, tài chính là nhóm có mức giảm mạnh nhất thị trường với 5.87% chủ yếu đến từ các mã SSI, SHB, VPB và TCB.

Theo sau đó là ngành bất động sản với mức giảm là 5.58%. Cụ thể, các mã chịu áp lực bán mạnh như VIC và VHM, cùng một số mã giảm sàn mạnh như CEO, NVL, PDR, DXG…

Top 10 cổ phiếu tác động mạnh tới VN-Index phiên chiều nay.

Về giao dịch của khối ngoại, khối này tiếp tục bán ròng hơn 2,058 tỉ đồng trên sàn HOSE; trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn 96 tỉ đồng.

Đáng chú ý, đây là phiên giảm mạnh nhất về điểm số trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam, vượt qua cả cú lao dốc kỷ lục hồi tháng 4 năm nay.

Đà rơi hôm nay bất ngờ xuất hiện gần cuối phiên, khoảng từ ngoài 14 giờ. Trước đó, chỉ số VN-Index dao động quanh vùng giảm 15-25 điểm, mở cửa phiên chiều bên mua có xuất hiện trở lại song tình hình bi quan vẫn không thể thay đổi.

Kết phiên, thanh khoản thị trường tăng so với phiên giao dịch trước đó với khối lượng giao dịch khớp lệnh của VN-Index đạt hơn 1,63 tỉ cổ phiếu, tương đương giá trị đạt hơn 50,5 ngàn tỉ đồng; HNX-Index đạt hơn 168,71 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị hơn 4,1 ngàn tỉ đồng.