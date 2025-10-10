Chứng khoán Việt Nam sau nâng hạng: Hướng đến mục tiêu phiên giao dịch 3 – 5 tỉ USD 10/10/2025 10:53

(PLO)- Các chuyên gia nhận định việc thị trường chứng khoán được nâng hạng sẽ giúp thu hút thêm nhiều dòng vốn quốc tế hàng tỉ USD, đồng thời mở đầu cho làn sóng niêm yết cổ phiếu của hàng loạt doanh nghiệp lớn.

Việt Nam đã chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi, mở ra cơ hội lớn để thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế và nâng cao vị thế tài chính. Sau bước ngoặt này, những việc gì sẽ được triển khai để duy trì và phát huy lợi thế từ việc nâng hạng thị trường?

Trong 5 năm tới, sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tương đương với thành quả của 10–15 năm cộng lại, chuyên gia Dragon Capital nhận định. Ảnh: VGP

Thành quả xứng đáng sau hơn một thập kỷ

Tại sự kiện “Investor Day: Đầu tư thành công cùng kỷ nguyên mới” được tổ chức mới đây, ông Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Dragon Capital, nhận định việc nâng hạng là “thành quả xứng đáng sau hơn một thập kỷ nỗ lực không ngừng” của các cơ quan quản lý và doanh nghiệp niêm yết.

Theo ông, đây không chỉ là một thay đổi mang tính kỹ thuật, mà còn là bước trưởng thành toàn diện của thị trường về chất lượng, minh bạch và quản trị.

Ông Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Dragon Capital. Ảnh: NGỌC DIỆP

Tổng giám đốc Dragon Capital cho rằng những biến động ngắn hạn, dù tăng hay giảm, là điều không thể tránh khỏi. “Thị trường cũng như một con đường dài, không thể thiếu những ổ trâu, ổ gà”, ông ví von và nhấn mạnh điều quan trọng hơn là xu hướng và nội lực dài hạn đang được củng cố vững chắc.

Theo ông Tuấn, việc được FTSE Russell nâng hạng chỉ là “bước đệm đầu tiên”, bởi đích đến mà Việt Nam hướng tới là được MSCI công nhận là thị trường mới nổi. Nếu được MSCI công nhận điều này, thị trường Việt Nam sẽ có sức hấp dẫn rất lớn trong mắt nhà đầu tư toàn cầu.

Ông Tuấn tin rằng hành trình này sẽ giúp thị trường chứng khoán Việt Nam mở rộng cả về quy mô lẫn chiều sâu, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững dài hạn.

"Tôi kỳ vọng trong 5 năm tới, sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tương đương với thành quả của 10–15 năm cộng lại, xét cả về chính sách, hạ tầng và độ sâu", ông Tuấn nói.

Để đạt mục tiêu này, Việt Nam đang thúc đẩy một lộ trình cải cách toàn diện: từ việc mở rộng giới hạn sở hữu nước ngoài, loại bỏ các rào cản pháp lý không cần thiết, đến việc nâng cấp hạ tầng tài chính – bao gồm hệ thống bù trừ trung tâm (CCP), sản phẩm phái sinh và cơ chế vay – cho vay chứng khoán.

Đồng thời, việc áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS), nâng cao minh bạch thông tin và tăng cường quản trị doanh nghiệp cũng đang được đẩy mạnh, nhằm củng cố niềm tin và thu hút nhà đầu tư tổ chức.

Về phía nhà đầu tư, ông Tuấn cho rằng thị trường sẽ tiếp tục thúc đẩy thanh khoản và mở rộng đối tượng tham gia thông qua các sản phẩm tài chính mới như trái phiếu xanh, công cụ ESG, đồng thời phát triển mạnh nhóm nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp.

Cuối cùng, ổn định kinh tế vĩ mô được đảm bảo bằng sự phối hợp chặt chẽ giữa các chính sách tài khóa, tiền tệ và quản lý vĩ mô, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của thị trường tài chính Việt Nam.

Hướng đến mục tiêu 20 triệu tài khoản chứng khoán

Theo ông Trần Hoàng Sơn – Giám đốc Chiến lược Thị trường Chứng khoán VPBank, trong ngắn hạn từ 2025 - 2026, Việt Nam đang tập trung hoàn tất việc nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo tiêu chuẩn của FTSE Russell, đồng thời củng cố vị thế này một cách bền vững.

Điểm then chốt là tháo gỡ "nút thắt" ký quỹ trước giao dịch – một rào cản lớn trong giai đoạn chưa áp dụng cơ chế Đối tác bù trừ trung tâm (CCP) cho thị trường cơ sở.

Ông Trần Hoàng Sơn – Giám đốc Chiến lược Thị trường Chứng khoán VPBank. Ảnh: VPBankS

Giám đốc Chiến lược Thị trường Chứng khoán VPBank nhận định giai đoạn 2025–2026, thanh khoản có thể tăng từ mức hiện tại khoảng 860 triệu USD lên 1,5–2 tỉ USD/phiên, nhờ dòng vốn ngoại dự kiến 3–5 tỉ USD đến từ việc nâng hạng FTSE và triển khai hệ thống giao dịch KRX.

Giai đoạn 2027–2030: Thanh khoản có thể đạt 3–5 tỉ USD/phiên, khi số tài khoản chứng khoán dự kiến tăng lên 15–20 triệu tài khoản. Các yếu tố thúc đẩy là gia tăng số lượng doanh nghiệp niêm yết (từ 1.600 lên 2.000), phát triển sản phẩm tài chính mới (phái sinh, ETF), và thu hút FDI vào các lĩnh vực chiến lược như công nghệ xanh, logistics.

Thanh khoản tăng mạnh không chỉ giúp thị trường chứng khoán trở thành kênh dẫn vốn trung tâm cho nền kinh tế, mà còn hỗ trợ tăng trưởng bền vững. Tuy nhiên, đi kèm với đó là yêu cầu xây dựng cơ chế giám sát hiệu quả nhằm kiểm soát dòng vốn và ứng phó linh hoạt trước các biến động từ thị trường quốc tế.