Lý do chứng khoán Việt Nam chứng kiến nhiều đợt chào bán cổ phiếu khủng

Mười ngày trước, FTSE Russell thông báo nâng hạng chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên thành thị trường mới nổi thứ cấp vào đầu tháng 9-2026.

Từ trước đó, thị trường chứng khoán đã liên tục có nhiều tháng trong xu thế tăng điểm mạnh, lên sát mốc 1.750 điểm vào ngày 5-10.

Việc có thêm các doanh nghiệp tốt chào sàn giúp cho nhà đầu tư chứng khoán có thêm lựa chọn trong đầu tư. Ảnh: NGỌC DIỆP

Chính phủ Việt Nam cũng đang triển khai Đề án nâng hạng thị trường, với mục tiêu hướng tới "thị trường mới nổi" theo MSCI và "mới nổi bậc cao" theo FTSE Russell trong tương lai. Đề án này bao gồm nhiều cải cách mạnh mẽ, trong đó đáng chú ý là cơ chế giao dịch bù trừ trung tâm (CCP) dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2027.

Hàng loạt những diễn biến tích cực này không khỏi giúp cho tâm lý thị trường, doanh nghiệp và nhà đầu tư trở nên lạc quan. Rất nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn thời điểm này để chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Một số ví dụ nổi bật có thể kể đến là Công ty Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) - công ty con của Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG).

Doanh nghiệp này đã nộp hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và dự kiến niêm yết trên sàn HoSE vào tháng 12 năm nay. HPA dự kiến chào bán tối đa 30 triệu cổ phiếu, tương đương 11,7% vốn điều lệ, với mức giá không thấp hơn giá trị sổ sách là 11.887 đồng/cổ phiếu.

Cũng trong lĩnh vực sản xuất, công ty cổ phần Tôn Đông Á đang có kế hoạch chuyển 149 triệu cổ phiếu từ sàn UPCoM sang niêm yết trên HoSE.

Trong mảng tiêu dùng, Masan Consumer dự kiến đưa hơn một tỷ cổ phiếu lên sàn HoSE vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau, với giá trị vốn hóa ước tính lên tới 5,7 tỉ USD.

Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) mới đây cũng đã chấp thuận cho 2,3 tỉ cổ phiếu của Công ty Chứng khoán Kỹ thương (Techcombank Securities) giao dịch từ 21-10. Giá trị vốn hóa tính theo giá tham chiếu phiên đầu tiên khoảng 4,2 tỉ USD, đứng đầu nhóm chứng khoán và được coi như một thương vụ lớn của ngành.

Ngành chứng khoán mới đây cũng đã đón nhận thêm một tân binh IPO nổi bật. Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) mới đây công bố công ty sẽ chào bán 375 triệu cổ phiếu, với giá 33.900 đồng/cổ phiếu. VPBankS dự kiến huy động gần 12.713 tỉ đồng qua việc chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO).

Ông Vũ Hữu Điền - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS)- cho rằng thương vụ này sẽ thiết lập kỷ lục mới về quy mô chào bán trong ngành chứng khoán Việt Nam. Khoản vốn này không chỉ mở rộng dư địa cho vay margin mà còn gia tăng sức mạnh cạnh tranh của công ty. Sau IPO, định giá của VPBankS ước đạt 63.562 tỉ đồng (tương đương 2,4 tỉ USD).

Phân tích về nguyên nhân doanh nghiệp trong hàng loạt các ngành đua nhau niêm yết cổ phiếu, ông Hoàng Nam - Giám đốc Khối Nghiên cứu và Phân tích, Công ty Chứng khoán Vietcap - cho rằng việc FTSE Russell chính thức xác nhận nâng hạng Việt Nam từ nhóm cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp là yếu tố có tác động mạnh mẽ.

Dự báo về tương lai, nhiều chuyên gia thị trường cho rằng nếu như 9 tháng đầu năm khi chỉ có 4 doanh nghiệp mới góp mặt trên HoSE, gồm Vinpearl, Ngân hàng Việt Á, Bất động sản Taseco và Xây dựng CDC thì trong khoảng thời gian còn lại của năm, khi nhiều yếu tố vĩ mô và thị trường được cải thiện, làn sóng IPO của doanh nghiệp sẽ còn sôi động hơn nữa.

Từ góc độ của chuyên gia ngoại, ông Phil Wright, Giám đốc cấp cao, Khối nghiệp vụ ngân hàng, HSBC Việt Nam cho rằng việc Chính phủ Việt Nam đặt quyết tâm cao xây dựng trung tâm tài chính toàn cầu mang đến nhiều tín hiệu lạc quan. Tham vọng xây dựng một trung tâm như vậy của Chính phủ không chỉ nhằm củng cố thị trường vốn mà còn hướng đến kiến tạo một hệ sinh thái thúc đẩy đổi mới sáng tạo, năng lực cạnh tranh và tăng trưởng dài hạn.