Khám Phá Gigamall – Trung tâm Shoppertainment dành cho du khách quốc tế tại TP.HCM 19/09/2025 09:52

(PLO)- Trong bối cảnh du lịch TP. HCM phát triển mạnh mẽ, Gigamall – Trung tâm thương mại (TTTM) tại phường Hiệp Bình (TP. Thủ Đức cũ) – đang khẳng định vị thế điểm đến “phải ghé” cho du khách quốc tế.

Với mô hình Shoppertainment tiên phong, kết hợp mua sắm, giải trí, triển lãm nghệ thuật và công nghệ hiện đại, Gigamall mở ra chuẩn mực trải nghiệm mới tại TTTM.

Trung tâm thương mại Gigamall toạ lạc tại 240-242 Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, TP. HCM.

Triển lãm tương tác đa giác quan Van gogh & Monet: Hành trình nghệ thuật đỉnh cao tại gigamall

Khi đặt chân đến Gigamall, du khách quốc tế sẽ không chỉ tìm thấy một trung tâm thương mại đơn thuần, mà còn được khám phá một điểm đến nghệ thuật đẳng cấp thế giới. Nổi bật nhất chính là Triển lãm tương tác đa giác quan Van Gogh & Monet tọa lạc tại tầng 8 – một trải nghiệm văn hóa không thể bỏ lỡ ngay giữa lòng TP.HCM.

Tại đây, những kiệt tác bất hủ của hai danh họa vĩ đại Vincent Van Gogh và Claude Monet được tái hiện một cách đầy mê hoặc. Bạn sẽ được đắm chìm vào thế giới sắc màu và cảm xúc thông qua sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ trình chiếu hiện đại, hiệu ứng âm thanh sống động, ánh sáng đa chiều và chuyển động tinh tế. Từng nét cọ, từng sắc thái cảm xúc trong các tác phẩm như "Đêm đầy sao" hay "Hoa súng" sẽ trở nên sống động hơn bao giờ hết, mang đến một hành trình nghệ thuật đa giác quan đầy cuốn hút và mới lạ.

Triển lãm không chỉ là nơi chiêm ngưỡng tranh ảnh, mà còn là một trải nghiệm tương tác độc đáo, cho phép du khách "bước vào" thế giới của các họa sĩ, cảm nhận sâu sắc hơn về câu chuyện cuộc đời và tài năng của họ. Đây là một điểm nhấn văn hóa đặc biệt, nơi nghệ thuật và công nghệ hòa quyện, kiến tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ cho mọi du khách quốc tế.

Triển lãm tương tác đa giác quan của 2 danh hoạ Van Gogh & Monet.

Giải trí công nghệ và giáo dục Tại tầng 6, Light City – khu giáo dục giải trí công nghệ cao – kết hợp khoa học, công nghệ và tương tác thực tế, tạo môi trường “vừa học vừa chơi” cho trẻ em. Mùa hè 2025, Gigamall tổ chức chương trình “Safari Adventure”, tái hiện không gian rừng xanh thu nhỏ với mô hình muông thú chuyển động, điểm nhấn check-in và chuỗi hoạt động trải nghiệm cho gia đình và trẻ nhỏ.

Ẩm thực và chăm sóc sức khỏe Gigamall còn quy tụ nhiều thương hiệu ẩm thực quốc tế và trong nước, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách. Ngoài ra, hệ thống chăm sóc sức khỏe tại đây gồm California Fitness & Yoga, không gian onsen khoáng nóng theo phong cách Nhật Bản, góp phần tạo nên hệ sinh thái trải nghiệm toàn diện.

Điểm đến đa trải nghiệm Kiên định với mô hình shoppertainment, Gigamall không chỉ dừng lại ở vai trò trung tâm mua sắm, mà còn trở thành điểm đến văn hóa – giải trí – ẩm thực – chăm sóc sức khỏe cho khách du lịch quốc tế khi đến TP.HCM.